Из-за сухой и жаркой погоды на территории Ямала ежедневно увеличивается интенсивность лесных пожаров. По данным Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала на 21 июля за сутки площадь возгорания увеличилась более чем в лва раза и сейчас составляет 203 га.
В данный момент действует девять очагов, днем ранее их было четыре. Самый крупный пожар по-прежнему бушует в Шурышкарском районе, где горит сразу 150 га. Кроме того уже несколько дней леса горят в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах. В пятницу, 21 июля к ним прибавился еще и Приуральский район.
«В тушении пожаров задействованы 112 десантных пожарных ГКУ „Ямалспас“ и семь единиц техники — воздушные суда для доставки личного состава. Для тушения пожара с воздуха в Ямальском лесничестве привлечено одно воздушное судно МИ-8МТВ. В течении суток потушено три пожара. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе департамента
Там напомнили, что на территории Ямала с 1 июня действует режим повешенной пожароопасности. С 19 июля жителям Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов запрещен выход в лес.
Жители Надыма в социальных сетях обратили внимание, что лесной пожар находится уже в нескольких километрах от городской свалки ТБО. Горожане переживают, что, если сменится направление ветра, то могут повториться события прошлогоднего лета, когда многие ямальские города были затянуты дымом от лесных пожаров. Тогда многие люди из-за сильной головной боли, вызванной сильным запахом гари, обратились в больницы. В особо тяжелые дни на предприятиях сокращали время работы.