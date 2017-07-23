Туристы рассказали об ужасах в Турции и Греции после землетрясения. ФОТО

09:55 23 июля 2017 0

Спать туристам в некоторых отелях приходится на улице Фото: "ВКонтакте"

Российские туристы, оказавшиеся в Турции и Греции во время землетрясения, произошедшего в Эгейском море в ночь на пятницу, жалуются на происходящее в отелях и на отношение туроператоров. По словам россиян, на просьбы переселить их в другие отели из гостиниц, пострадавших во время ЧП, им отвечают отказом, спать приходится на улице. В некоторых зданиях люди боятся находится из-за больших трещин, которые, по словам туристов, с каждым днем расходятся все сильнее.

«Нас эвакуировать не собираются? У нас до сих пор трясет, — рассказывают в соцсетях туристы из отеля Bodrum Imperial 5.» — Спали опять все вместе на улице, у бассейна. Ребенок панически боится находиться в номере, так как когда начинает трясти, звенят стекла и стучит мебель об стены, все что в шкафу находится — падает. Трещины на первом этаже, которые образовались при первой тряске, с каждым днем все сильнее и сильнее расходятся. Гид фотографировала трещины впервые день, но сказала что у них землетрясения постоянно, и они уже привыкли. Честно? Если у них были постоянно землетрясения, эти здания, где мы живём, уже должны были рухнуть! Особенно столовая — там рухнула часть стены, с другой стороны стену оградили — она следующая!»

«Мои туристы на Косе, тоже самое высылают, — говорит турагент Алена Мяло. — „Библиоглобус“ не хочет переселять их в другой отель, двое суток на улице с ребенком. Звонили на горячую линию Ростуризма, их там послали в посольство, посольство отправило в Росстуризм. Туристы просто хотят в другой отель переехать или досрочно прервать тур».

Кому-то все-таки удается переехать, но, скорее, благодаря собственным усилиям. «Наш отель не выдержал и пошёл трещинами, — рассказывает Дарья Шебина, отдыхающая на Родосе. — В итоге сегодня мы проснулись в grand hotel Rhodes, благодаря booking, моим звонками и фотоотчетом об отваливающемся балконе»

1/2 Так выглядит коридор отеля в Мармарисе Фото: Виктория Фирсукова

Те, кто уезжал на следующий день после землетрясения, рассказывают о задержках рейсов и также размещают фотографии пострадавших от ЧП коридоров. «Мармарис. Мы спали ночью, как вдруг все вокруг затряслось. Мы дико испугались. Не думая, выбежали из отеля босиком, — пишет Виктория Фирсукова. — В коридорах обвалилась штукатурка и падали куски отеля. Жесть. На улице простояли до того, как за нами приехал автобус, так как мы уезжали в эту ночь. В итоге рейс задержали на восемь часов».

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море ночью в пятницу. Два человека стали жертвами землетрясения на греческом острове Кос, в турецком Бодруме около 70 человек получили ранения, в панике выпрыгивая из зданий. По данным Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, среди погибших и пострадавших российских граждан нет, Ростуризм после землетрясения выпустил предупреждение, в котором призывал россиян быть бдительнее на отдыхе в Турции и Греции. В пресс-службе ведомства также рассказывали, что после ЧП граждане РФ стали отказываться от уже приобретенных путевок. Часть уже отдыхающих в Греции и Турции туристов изъявили желание прервать поездку.