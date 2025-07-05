Умер актер из легендарного сериала «Мухтар» Андрей Бордухаев

На 50 году из жизни ушел белорусский актер театра и кино Андрей Бордухаев. Причем он отметил свое день рождение относительно недавно — 22 июня. Об этом сообщает «Кино-Театр.Ру». Он известен по многим сериалам телеканала НТВ, например — ролью в «Мухтаре».
«Вскоре после своего 49-летия скончался актер театра, кино и телевидения Андрей Бордухаев», — сообщается на сайте. О кончине артиста также сообщают его коллеги в социальных сетях
Коллеги вспоминают Бордухаева как талантливого актера и создателя «Тим Театра» в Гомеле. «Он был не только замечательным артистом, но и человеком, который объединял вокруг себя людей, вдохновлял труппу на новые проекты и всегда поддерживал молодых коллег», — отметил один из представителей Гомельского областного драматического театра.
Андрей Бордухаев родился 20 июня 1976 года. Свою творческую карьеру начинал на киностудии «Беларусьфильм» в качестве помощника режиссера, а также работал ведущим программы «Арт-кафе» на белорусском телевидении. В 2001 году он стал выступать на сценах белорусских и российских антреприз. После поступления в Белорусскую государственную академию искусств в 2005 году, Бордухаев продолжил работать актером в Гомельском молодежном театре, а с 2011 года — в Гомельском областном драматическом театре.
В фильмографии артиста — участие в белорусских и российских проектах. Например, «Любовь», «Детективное агентство „Иван да Марья“», «Журов», «Принцип Хабарова», «Псевдоним „Албанец“», «Следователь Протасов», «Мухтар. Новый след» и других.
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