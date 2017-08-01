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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Москвы
04:49  01 августа 2017 0

Украинского летчика, спасшего турецкий лайнер, пригласили в Россию после травли в соцсетях

Коллаж, выставленный летчиком в соцсети, стал поводом для нападок со стороны украинских патриотовФото: Facebook / Олександр Акопов

МИД РФ заявил, что Россия всегда готова принять летчика Александра Акопова, если на родине он и дальше будет подвергаться нападкам. Об этом представители внешнеполитического ведомства сообщили на официальной странице в социальных сетях.

«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики, — сообщение с таким текстом появилось на странице МИД РФ в сети Facebook. — Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады».

Поводом для критики стала фотография в профиле Акопова в фейсбуке, которая представляет собой коллаж из фотографий главы МИД России Сергея Лаврова и самого летчика, пишет «Газета.ру».

Как ранее писало «URA.RU», после того, как на данную деталь обратили внимание украинские блогеры, многие из тех, кто ранее восхищался профессионализмом пилота, резко изменили свое отношение к герою, сумевшему посадить разбитый градом лайнер с пассажирами на борту. Напомним, самолет турецкой авиакомпании «Atlasglobal» 27 июля совершил вылет из аэропорта Ататюрка в Стамбуле в направлении Эрджана (Северный Кипр). Через несколько минут после взлета машина оказалась в полосе сильнейшего града — отдельные фрагменты были размером с мяч для гольфа. Самолет получил повреждения, лобовое стекло было разбито, после чего экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета и сажать машину вслепую, по приборам.

Несмотря на всю опасность ситуации, никто из членов экипажа и пассажиров в результате инцидента не пострадал. Позже президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество».

Евгений Александров
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