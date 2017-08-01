«Первый канал» нашел сразу две замены Малахову

На место Андрея Малахова «Первый канал» рассматривает две кандидатуры. Имена возможных ведущих пока не разглашают.
На место ведущего «Пусть говорят» рассматривают двоих человек, оба принадлежат к кругу известных медийных персон, передает портал «Говорит Москва».
Ведущий программы собирается перейти на канал «Россия-1». Предполагается, что Малахова сменит Бориса Корчевникова в программе «Прямой эфир». На ВГТРК опровергли эту информацию, заявив, что руководство телеканала в отпуске, поэтому переход Малахова сейчас невозможен чисто физически.
Андрей Малахов был ведущим на «Первом канале» 25 лет. Он вел «Большую стирку», «Пять вечеров» и «Пусть говорят».