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01 августа 2017
16:26  01 августа 2017 0

«Первый канал» нашел сразу две замены Малахову

Малахов проработал на «Первом канале» 25 летФото: Википедия

На место Андрея Малахова «Первый канал» рассматривает две кандидатуры. Имена возможных ведущих пока не разглашают.

На место ведущего «Пусть говорят» рассматривают двоих человек, оба принадлежат к кругу известных медийных персон, передает портал «Говорит Москва».

Ведущий программы собирается перейти на канал «Россия-1». Предполагается, что Малахова сменит Бориса Корчевникова в программе «Прямой эфир». На ВГТРК опровергли эту информацию, заявив, что руководство телеканала в отпуске, поэтому переход Малахова сейчас невозможен чисто физически.

Андрей Малахов был ведущим на «Первом канале» 25 лет. Он вел «Большую стирку», «Пять вечеров» и «Пусть говорят».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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