Переход телеведущего Андрея Малахова на телеканал «Россия» может поставить крест на карьере ведущего программы «Прямой Эфир» Бориса Корчевникова. Как сообщил на условиях анонимности один из редакторов программы, Корчевников может просто остаться не у дел.
Редактор рассказал, что на телеканале сейчас создают новый дизайн студии как раз под нового ведущего. Ожидается, что вместе с Малаховым с «Первого канала» перейдет большая часть его команды, сообщает «Комсомольская правда». По словам инсайдера, Кожевников сильно переживает по данному поводу.
«Понимаете, Боря жил своим шоу, из кожи вон лез, чтобы сделать его еще лучше. Он никогда не работал спустя рукава, выкладывался по полной. И тут его меняют на Малахова», — рассказал источник.
В свою очередь на канале «Россия 1» надеются, что Малахов поднимет рейтинги «Прямого эфира» до уровня «Пусть говорят», пишет портал «Дни.ру». Помимо творческой свободы Малахову новый работодатель пообещал и материальные выгоды. По некоторым данным, телеведущий на «Первом» получал в месяц 700 тысяч рублей, однако с переходом на «вторую кнопку» его заработок существенно вырастет.
Андрей Малахов был ведущим на «Первом канале» 25 лет. Он вел «Большую стирку», «Пять вечеров» и «Пусть говорят». Ранее стало известно, что на место Андрея Малахова «Первый канал» рассматривает две кандидатуры. Имена возможных ведущих пока не разглашают.