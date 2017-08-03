Стали известны причины ухода Малахова с «Первого канала»

07:38 03 августа 2017 0

Ведущий не готов менять "социалку" на политику Фото: Википедия

Уход известного российского телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» связан с продюсером Натальей Никоновой, сообщает «Федеральное агентство новостей». Вернувшаяся на канал медиаменеджер дала Малахову установку на увеличение количества политических тем в эфире, однако Андрей не согласился делать это в ущерб освещению социальных проблем.

Уход Малахова страна обсуждает на протяжении уже нескольких дней. Так, накануне стало известно, что продюсеры нашли сразу две замены для бессменного ведущего ток-шоу на главной кнопке страны.

Кроме того, активно муссировались слухи о переходе Малахова на канал «Россия». Если это окажется правдой, то ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Борис Корчевников может остаться без работы, не выдержав конкуренции топового шоумена.