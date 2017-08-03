{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
07:38  03 августа 2017 0

Стали известны причины ухода Малахова с «Первого канала»

Ведущий не готов менять "социалку" на политикуФото: Википедия
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
все новости сюжета

Уход известного российского телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» связан с продюсером Натальей Никоновой, сообщает «Федеральное агентство новостей». Вернувшаяся на канал медиаменеджер дала Малахову установку на увеличение количества политических тем в эфире, однако Андрей не согласился делать это в ущерб освещению социальных проблем.

Уход Малахова страна обсуждает на протяжении уже нескольких дней. Так, накануне стало известно, что продюсеры нашли сразу две замены для бессменного ведущего ток-шоу на главной кнопке страны.

Кроме того, активно муссировались слухи о переходе Малахова на канал «Россия». Если это окажется правдой, то ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Борис Корчевников может остаться без работы, не выдержав конкуренции топового шоумена.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров