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Главные новости Курганской области
10:33  04 августа 2017 0

В Зауралье вынесли приговор главбуху газеты, выписавшей себе премию на миллион

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Женщина, приписавшая к зарплате миллион рублей, получила условный срокФото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения «Редакция Юргамышской районной газеты «Рассвет» признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установил суд, главный бухгалтер «районки» с мая по декабрь 2016 года обманывала руководство редакции, начисляя и выплачивая себе заработную плату в семикратно завышенном размере. В результате ущерб печатному изданию составил более 1 млн рублей, а это четверть от суммы годового дохода газеты. Эти деньги будут взысканы с осужденной.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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