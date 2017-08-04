В Зауралье вынесли приговор главбуху газеты, выписавшей себе премию на миллион

Бывший главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения «Редакция Юргамышской районной газеты «Рассвет» признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры региона.
Как установил суд, главный бухгалтер «районки» с мая по декабрь 2016 года обманывала руководство редакции, начисляя и выплачивая себе заработную плату в семикратно завышенном размере. В результате ущерб печатному изданию составил более 1 млн рублей, а это четверть от суммы годового дохода газеты. Эти деньги будут взысканы с осужденной.