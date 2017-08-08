09:00 08 августа 2017 0

Малахов ушел в свободное плавание Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

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Сегодня 8 августа. И вот главные новости к этому часу:

Мэр Москвы Сергей Собянин хочет устроить образцовые выборы в Москве. В политической тусовке уже пошли слухи о новом губернаторе Тюменской области.

А бывший вице-мэр Екатеринбурга серьезно болен и пытается выйти на волю любыми путями. Подробно о том, как Контеев устроился в тюрьме и даже там, несмотря на тяжесть болезни, остается ловким интриганом.

Из челябинской тюрьмы вышел Эдик Тбилисский — один из претендентов на наследство Деда Хасана. Он затеял передел воровского мира и готов заявить о своих правах. Но пока Эдик был в тюрьме, «воры в законе» приостановили корону его сына Сережи Бентли.

В Тюмени расследуется дело о банде силовиков, около десяти лет убивавшей бизнесменов. Федералы засекретили все детали, но нам удалось узнать подробности дела «банды сотрудников ФСБ».

Стало известно имя преемника Малахова. Он будет новым ведущим «Пусть говорят».

Из забавного — брутальные шубы и мантии героев «Игры престолов» оказались ковриками из IKEA. Фото и пара слов о том, как это получилось.