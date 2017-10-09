11:00 09 октября 2017 0

В Тюмени отыщут самые темные улицы Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Тюмени ближайшей ночью перекроют несколько перекрестков в центре города. Автолюбителей чиновники попросили заранее подыскать пути объезда и спланировать маршрут. Приостановки движения в центре на короткое время продлятся несколько ночей подряд.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, с 9 по 11 октября в Тюмени проверяют уровень освещенности городских магистралей. Проверка, которую запланировано проводить с полуночи до 3:50, затронет несколько перекрестков и участков дорог в центре Тюмени. В момент, когда погаснут фонари, автомобили на такие участки пускать не будут.

Так, ночью с 9 на 10 октября с полуночи до 00:30 закроют для транспорта перекресток улиц Первомайской и Герцена, с 00:20 до 00:50 — перекресток улицы Первомайской и Товарного шоссе, с 00:40 до 01:10 — улицу Первомайская на участке от улицы Ленина до улицы Герцена. Кроме того, ближайшей ночью закрыты будут:

с 01:00 до 01:30 — ул. Первомайская на участке от ул. Герцена до ул. Ленина

с 01:20 до 01:50 — ул. Ленина на участке от ул. Первомайской до ул. Орджоникидзе (в районе дома № 67)

с 01:40 до 02:10 — ул. Герцена на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской (в районе дома № 63)

с 02:00 до 02:30 — ул. Герцена на участке от ул. Первомайской до ул. Орджоникидзе (в районе дома № 80)

с 02:20 до 02:50 — ул. Орджоникидзе на участке от ул. Ленина до ул. Герцена

с 02:40 до 03:10 — ул. Орджоникидзе на участке от ул. Герцена до ул. Ленина

с 03:00 до 03:30 — перекресток улиц Ленина и Орджоникидзе

с 03:20 до 03:50 — перекресток ул. Республики — ул. Орджоникидзе

Завтра, в ночь на 11 октября, в Тюмени закроют для движения следующие перекрестки:

с 00:00 до 00:30 — перекресток ул. Республики — ул. 8 Марта

с 00:20 до 00:50 — перекресток ул. Республики — ул. Водопроводной

с 00:40 до 01:10 — перекресток ул. Республики — ул. М. Горького

с 01:00 до 01:30 — перекресток ул. Республики — ул. Холодильной