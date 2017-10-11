Арбитражный суд Курганской области признал банкротом ООО «Торговый дом «Джемир-Курган». В отношении автодилера введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Соответствующее судебное решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Заявление о несостоятельности должника подано ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие». Задолженность автоцентра перед кредиторами на 25 июля 2017 года составила более 47 млн рублей. На данный момент в реестр кредиторов, помимо финансовых организаций, включены управление налоговой службы по Курганской области, клиенты и бывшие сотрудники автосалона.
Несостоятельными должниками арбитражем также признаны автоцентры ГК «Джемир» в Челябинске, Магнитогорске и Копейске. По данным газеты «Коммерсант», к росту кредитной нагрузки группы компаний привела попытка диверсифицировать бизнес и перевести часть средств в активы, не связанные с продажей автомобилей. Сыграл свою роль и уход с российского рынка концерна General Motors.
«Джемир-Курган» работает с 2006 года и является официальным дилером Chevrolet Niva и Ravon. Также автоцентр занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей других брендов.