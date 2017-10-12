21:00 12 октября 2017 0

Ямальцы призывают к международному автомобильному флешмобу Александр Елизаров © URA.RU

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Дорожный знак снес голову туристке в Доминикане. Голая челябинка развлекалась с украинской подругой. Страшное ВИДЕО разлетелось по интернету.

«Прокатился на чужом „роллс-ройсе“ — в отставку». В Госдуме обсуждают очередной контроль за тратами чиновников. Есть сомнения в эффективности этой меры.