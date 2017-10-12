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12 октября 2017
21:00  12 октября 2017 0

Необычная отставка губернатора, бойкот «Газпрому» и «Лукойлу», «Владивосток — 2000». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Ямальцы призывают к международному автомобильному флешмобуАлександр Елизаров © URA.RU

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Главное за день:

Сегодня стало известно о новой отставке губернатора и о самом типовом назначении (последним?). Удивительно, но Турчак сам выпросил путевку из Пскова в Москву.

На Ямале готовится бойкот топливным компаниям. «Газпром» и «Лукойл» планируют разорить за два месяца. Интересно, получится ли?

Улюкаев принес на процесс Кафку: «бывший министр хочет спектакля». На каждое заседание экс-министр приносит новую книгу. Читаем, что это значит.

ЦБ показал новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Говорят, что срок службы купюр повысится в полтора раза. Время покажет.

Дорожный знак снес голову туристке в Доминикане. Голая челябинка развлекалась с украинской подругой. Страшное ВИДЕО разлетелось по интернету.

«Прокатился на чужом „роллс-ройсе“ — в отставку». В Госдуме обсуждают очередной контроль за тратами чиновников. Есть сомнения в эффективности этой меры.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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