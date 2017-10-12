Как Турчак выпросил путевку из Пскова в Москву

18:04 12 октября 2017 0

Владимир Путин встретился с новым главой Псковской области Михаилом Ведерниковым ФОТО: пресс-служба Кремля

Одиннадцатым регионом, в котором поменялось руководство этой осенью стала Псковская область. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Владимир Путин принял заявление «по собственному желанию» от губернатора Псковской области Андрея Турчака. Он руководил регионом с февраля 2009 года — тогда его кандидатура была утверждена местным Заксобранием, а в 2014 году Турчак победил на прямых выборах губернатора с результатом 78,36%. Врио губернатора президент назначил заместителя полпреда в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова.

Турчак давно хотел уехать из региона и получить должность в Москве, рассказал «URA.RU» глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко:

«Он не попал под ротацию — он сам давно просился: „Заберите меня в Москву на какую-нибудь позицию“. И это радостное событие с ним случилось».

Экс-глава Псковской области Андрей Турчак давно просился в Москву Фото: commons.wikimedia.org

По словам политолога, позиции Турчака нельзя привязывать к региону, потому что борьба за эту территорию не велась среди политических элит: «Это не очень привлекательный регион, очередь из желающих быть губернатором Псковской области не выстроилась». Кроме того, вес Андрею Турчаку всегда придавала фамилия. Его отец, Анатолий Турчак — президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член исполкома Российского футбольного союза.

О возможной отставке Турчака-младшего заговорили еще на прошлой неделе в свете кадровых перестановок в партии «Единая Россия». Сразу после отставки губернатора лидер партии власти Дмитрий Медведев назначил Андрея Турчака и. о. секретаря генсовета партии.

Отставка Турчака не связана с результатами его работы, подтверждает Дмитрий Орлов. «Ситуация в регионе неплохая. За последние годы многое изменилось в лучшую сторону: от медицинской помощи до состояния дорог. За время руководство Турчака серьезно обновился жилой фонд. Его губернаторство прошло вполне благоприятно», — говорит политолог.

В регион направлен Ведерников, который заточен на решение именно псковских задач, считает эксперт. Нового врио Михаила Ведерникова он называет «политтехнологом во власти».

Андрей Турчак заменит секретаря Генсовета АР Сергея Неверова (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ведерников разрешал серьезные внутриэлитные и электоральные конфликты как в регионах Северо-Западного федерального округа, так и на юге страны. Это опытный чиновник с навыками политтехнолога, который дорос до губернаторской должности за долгие годы своей работы», — считает эксперт. Основные задачи, которые стоят перед Ведерниковым в регионе — это стимулирование экономического роста, развитие инфраструктуры и обеспечение стабильности местных элит. По мнению политолога, в Псковской области Ведерников будет на своем месте.

Михаил Ведерников также, как и большинство новых назначенцев, окончил академию РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2010 году Ведерников был советником по региональной политике в администрации президента, а в 2012 году стал начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С 2017 года — заместитель полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

Первый замглавы АП Сергей Кириенко подбирает кадры в соответствии запросам регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Это одиннадцатое назначение с конца сентября, которое вписывается в общий тренд кадрового обновления губернаторского корпуса, заданный Кремлем. Как отмечают собеседники агентства, назначенцы осенней волны подбираются с учетом задач и особенностей в регионе. Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, работая в МЭР отвечал за Арктику и особые экономические зоны — теперь возглавляет регион, где остро стоит вопрос развития арктических территорий. Экономика Приморского края напрямую связана с работой портов во Владивостоке и Находки — там врио стал гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Новый врио Нижегородской области Глеб Никитин ответил в Минпромторге за развитие региональной промышленности, а теперь направлен в Нижегородскую область, в которой есть запрос на возрождение этой отрасли. Для решения элитных конфликтов в Красноярском крае врио губернатора был назначен местный лом Александр Усс. В Самарской области назрел вопрос о развитии местного самоуправления, городского строительства и ЖКХ. Эти задачи сможет решить Дмитрий Азаров, который в последние годы возглавлял Всероссийский совет местного самоуправления. Экс-замглавы МВД Владимир Васильев сможет в Дагестане решить вопросы безопасности. А его политический опыт пригодится в разговоре с федеральным центром.

Несмотря на разный бэкграунд и биографию есть ряд вещей, которые объединяют произошедшие назначения, утверждает политолог Дмитрий Гусев: «Во-первых, это люди — прошедшие различные управленческие школы. Это не политики, это люди дела. Они были либо крупными федеральными чиновниками, либо крупными руководителями в госкомпаниях, и все они со своим опытом теперь на региональной должности. Во-вторых, они подбирались под конкретные региональные задачи».

По информации РБК, отставка Андрея Турчака стала последней в осеннем «губернаторопаде».