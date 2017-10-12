Как Турчак выпросил путевку из Пскова в Москву

Одиннадцатым регионом, в котором поменялось руководство этой осенью стала Псковская область. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Владимир Путин принял заявление «по собственному желанию» от губернатора Псковской области Андрея Турчака. Он руководил регионом с февраля 2009 года — тогда его кандидатура была утверждена местным Заксобранием, а в 2014 году Турчак победил на прямых выборах губернатора с результатом 78,36%. Врио губернатора президент назначил заместителя полпреда в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова.
Турчак давно хотел уехать из региона и получить должность в Москве, рассказал «URA.RU» глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко:
«Он не попал под ротацию — он сам давно просился: „Заберите меня в Москву на какую-нибудь позицию“. И это радостное событие с ним случилось».
По словам политолога, позиции Турчака нельзя привязывать к региону, потому что борьба за эту территорию не велась среди политических элит: «Это не очень привлекательный регион, очередь из желающих быть губернатором Псковской области не выстроилась». Кроме того, вес Андрею Турчаку всегда придавала фамилия. Его отец, Анатолий Турчак — президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член исполкома Российского футбольного союза.
О возможной отставке Турчака-младшего заговорили еще на прошлой неделе в свете кадровых перестановок в партии «Единая Россия». Сразу после отставки губернатора лидер партии власти Дмитрий Медведев назначил Андрея Турчака и. о. секретаря генсовета партии.
Отставка Турчака не связана с результатами его работы, подтверждает Дмитрий Орлов. «Ситуация в регионе неплохая. За последние годы многое изменилось в лучшую сторону: от медицинской помощи до состояния дорог. За время руководство Турчака серьезно обновился жилой фонд. Его губернаторство прошло вполне благоприятно», — говорит политолог.
В регион направлен Ведерников, который заточен на решение именно псковских задач, считает эксперт. Нового врио Михаила Ведерникова он называет «политтехнологом во власти».
«Ведерников разрешал серьезные внутриэлитные и электоральные конфликты как в регионах Северо-Западного федерального округа, так и на юге страны. Это опытный чиновник с навыками политтехнолога, который дорос до губернаторской должности за долгие годы своей работы», — считает эксперт. Основные задачи, которые стоят перед Ведерниковым в регионе — это стимулирование экономического роста, развитие инфраструктуры и обеспечение стабильности местных элит. По мнению политолога, в Псковской области Ведерников будет на своем месте.
Михаил Ведерников также, как и большинство новых назначенцев, окончил академию РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2010 году Ведерников был советником по региональной политике в администрации президента, а в 2012 году стал начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С 2017 года — заместитель полпреда в Северо-Западном федеральном округе.
Это одиннадцатое назначение с конца сентября, которое вписывается в общий тренд кадрового обновления губернаторского корпуса, заданный Кремлем. Как отмечают собеседники агентства, назначенцы осенней волны подбираются с учетом задач и особенностей в регионе. Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, работая в МЭР отвечал за Арктику и особые экономические зоны — теперь возглавляет регион, где остро стоит вопрос развития арктических территорий. Экономика Приморского края напрямую связана с работой портов во Владивостоке и Находки — там врио стал гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко. Новый врио Нижегородской области Глеб Никитин ответил в Минпромторге за развитие региональной промышленности, а теперь направлен в Нижегородскую область, в которой есть запрос на возрождение этой отрасли. Для решения элитных конфликтов в Красноярском крае врио губернатора был назначен местный лом Александр Усс. В Самарской области назрел вопрос о развитии местного самоуправления, городского строительства и ЖКХ. Эти задачи сможет решить Дмитрий Азаров, который в последние годы возглавлял Всероссийский совет местного самоуправления. Экс-замглавы МВД Владимир Васильев сможет в Дагестане решить вопросы безопасности. А его политический опыт пригодится в разговоре с федеральным центром.
Несмотря на разный бэкграунд и биографию есть ряд вещей, которые объединяют произошедшие назначения, утверждает политолог Дмитрий Гусев: «Во-первых, это люди — прошедшие различные управленческие школы. Это не политики, это люди дела. Они были либо крупными федеральными чиновниками, либо крупными руководителями в госкомпаниях, и все они со своим опытом теперь на региональной должности. Во-вторых, они подбирались под конкретные региональные задачи».
По информации РБК, отставка Андрея Турчака стала последней в осеннем «губернаторопаде».