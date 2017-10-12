Набиуллина показала новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. ФОТО

12:45 12 октября 2017 0

Эльвира Набиуллина показала новые деньги Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Банк России и «Гознак» официально представили россиянам новые купюры номиналом две тысячи и 200 рублей. Как подчеркнула на презентации глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот.

Отличие новых банкнот в том, что на них будет изображен герб России, а не символ Банка России. Первые новые купюры, как пишет RT, получат Владивосток, Крым и Москва. Массовое появление новых банкнот в обороте начнется в декабре.

Как отметил глава «Гознака» Аркадий Трачук, на его предприятии были выпущены банкноты нового поколения. По его словам, срок службы банкнот повысится в полтора раза. Банкноты также будут иметь новый QR-код, по которому можно получить всю информацию о конкретной купюре.

1/5 Фото: официальный сайт ЦБ

Центробанк летом этого года утвердил итоговый дизайн новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей по итогам всероссийского конкурса. Как напоминает «Национальная служба новостей», победителями конкурса по выбору символов новых купюр были признаны Дальний Восток и Севастополь.

На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца. Банкноты будут иметь новый QR-код, по которому можно получить всю информацию о конкретной купюре.