15:48 12 октября 2017 1

На каждое заседание экс-министр приносит новую книгу. Что это значит? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве 12 октября состоялось очередное заседание процесса по делу экс-главы Минэкономравития Алексея Улюкаева. На нем показали видео, на котором Улюкаев берет чемодан с деньгами, на который ему указал глава Роснефти Игорь Сечин.

Журналисты обратили внимание, что на заседание Улюкаев принес «Процесс» Кафки. Ранее экс-министр приносил на заседание «Убийство» Чехова, «Постороннего» Камю и «Апологию Сократа» Платона.

Такой выбор книг не случаен, считает кандидат психологических наук, экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховский.

«Все это рассчитано на нас с вами. Я удивляюсь Улюкаеву, что у него есть моральные силы выстраивать этот спектакль», — рассказал Радзиховский «URA.RU».

По его мнению, «Процесс» Кафки — это прозрачная метафора на процесс самого Улюкаева, министр хочет таким образом подчеркнуть абсурдность мира и бюрократии. «Апология Сократа» — указывает на несправедливый суд, на котором приговорили Сократа. «Посторонним» Улюкаев демонстрирует утрату моральных ценностей, ведь посторонний — это человек, у которого поломана система координат. Таким образом, по мнению Радзиховского, Улюкаев показывает три грани своего процесса.

Улюкаев находится под домашним арестом с конца 2016 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Тем не менее, Улюкаев — человек разумный, он прекрасно понимает, что от этих демонстраций результат его процесса не изменится. Его апология не станет более апологичной, а посторонние по отношению к нему судьи не станут менее посторонними», — говорит эксперт.

При этом Радзиховский считает, что на деле всё гораздо проще, и куда лучше ситуацию описывают совсем другие авторы. «Я думаю, что в житейском смысле все гораздо грубей. Может, он и прав в том отношении, что на самом деле в нашем мире царит интрига, кляуза, желание отомстить и его процесс — это мелкая месть мелких людей.

Но в таком случае здесь куда лучше подойдут герои Зощенко, герои «Собачьего сердца». Вот его истинные противники, а уж точно не персонажи Платона или Кафки», — считает Радзиховский.

Напомним, экс-глава Министерства экономического развития обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов. По мнению следствия, за эти деньги он пообещал главе «Роснефти» Игорю Сечину оказать поддержку в покупке госпакета акций «Башнефти».