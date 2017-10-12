{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин отправил в отставку губернатора Псковской области
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
Главные новости 
15:48  12 октября 2017 1

Улюкаев принес на процесс Кафку: «бывший министр хочет спектакля»

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
На каждое заседание экс-министр приносит новую книгу. Что это значит?Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
все новости сюжета

В Москве 12 октября состоялось очередное заседание процесса по делу экс-главы Минэкономравития Алексея Улюкаева. На нем показали видео, на котором Улюкаев берет чемодан с деньгами, на который ему указал глава Роснефти Игорь Сечин.

Журналисты обратили внимание, что на заседание Улюкаев принес «Процесс» Кафки. Ранее экс-министр приносил на заседание «Убийство» Чехова, «Постороннего» Камю и «Апологию Сократа» Платона.

Такой выбор книг не случаен, считает кандидат психологических наук, экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховский.

«Все это рассчитано на нас с вами. Я удивляюсь Улюкаеву, что у него есть моральные силы выстраивать этот спектакль», — рассказал Радзиховский «URA.RU».

По его мнению, «Процесс» Кафки — это прозрачная метафора на процесс самого Улюкаева, министр хочет таким образом подчеркнуть абсурдность мира и бюрократии. «Апология Сократа» — указывает на несправедливый суд, на котором приговорили Сократа. «Посторонним» Улюкаев демонстрирует утрату моральных ценностей, ведь посторонний — это человек, у которого поломана система координат. Таким образом, по мнению Радзиховского, Улюкаев показывает три грани своего процесса.

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев находится под домашним арестом с конца 2016 года
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Тем не менее, Улюкаев — человек разумный, он прекрасно понимает, что от этих демонстраций результат его процесса не изменится. Его апология не станет более апологичной, а посторонние по отношению к нему судьи не станут менее посторонними», — говорит эксперт.

При этом Радзиховский считает, что на деле всё гораздо проще, и куда лучше ситуацию описывают совсем другие авторы. «Я думаю, что в житейском смысле все гораздо грубей. Может, он и прав в том отношении, что на самом деле в нашем мире царит интрига, кляуза, желание отомстить и его процесс — это мелкая месть мелких людей.

Но в таком случае здесь куда лучше подойдут герои Зощенко, герои «Собачьего сердца». Вот его истинные противники, а уж точно не персонажи Платона или Кафки», — считает Радзиховский.

Напомним, экс-глава Министерства экономического развития обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов. По мнению следствия, за эти деньги он пообещал главе «Роснефти» Игорю Сечину оказать поддержку в покупке госпакета акций «Башнефти».

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров