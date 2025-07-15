Песков: Кремлю нужно время, чтобы проанализировать заявление Трампа

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Песков заявил, что России нужно тщательно проанализировать заявления Трампа о возможном введении пошлин
Песков заявил, что России нужно тщательно проанализировать заявления Трампа о возможном введении пошлин Фото:

Кремлю потребуется время для изучения последних заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в обращении американского лидера содержатся слова, адресованные лично Владимиру Путину.

«Вчерашние заявления Трампа весьма серьезные, что- то в них лично адресовано президенту Путину. Нам нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Когда президент Путин сочтет необходимым, он обязательно это прокомментирует», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла. 

Трамп ранее сообщил о введении 100%-ных пошлин для Москвы и ее экономических партнеров, если та в течение 50-ти дней не достигнет мира с Киевом. В Евросоюзе же рассчитывали на более решительные действия со стороны Вашингтона и выразили в связи с этим свое недовольство. 

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Кремлю потребуется время для изучения последних заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в обращении американского лидера содержатся слова, адресованные лично Владимиру Путину. «Вчерашние заявления Трампа весьма серьезные, что- то в них лично адресовано президенту Путину. Нам нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Когда президент Путин сочтет необходимым, он обязательно это прокомментирует», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла.  Трамп ранее сообщил о введении 100%-ных пошлин для Москвы и ее экономических партнеров, если та в течение 50-ти дней не достигнет мира с Киевом. В Евросоюзе же рассчитывали на более решительные действия со стороны Вашингтона и выразили в связи с этим свое недовольство. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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