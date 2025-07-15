Песков: Кремлю нужно время, чтобы проанализировать заявление Трампа

Кремлю потребуется время для изучения последних заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в обращении американского лидера содержатся слова, адресованные лично Владимиру Путину.
«Вчерашние заявления Трампа весьма серьезные, что- то в них лично адресовано президенту Путину. Нам нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Когда президент Путин сочтет необходимым, он обязательно это прокомментирует», — заявил Песков журналистам в ходе конференц-колла.
Трамп ранее сообщил о введении 100%-ных пошлин для Москвы и ее экономических партнеров, если та в течение 50-ти дней не достигнет мира с Киевом. В Евросоюзе же рассчитывали на более решительные действия со стороны Вашингтона и выразили в связи с этим свое недовольство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.