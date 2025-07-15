Белорусы получат возможность участвовать в российских выборах

Госдума ратифицировала протокол, который позволяет гражданам Белоруссии, проживающим в России, участвовать в выборах и занимать должности в органах местного самоуправления. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента.
"Граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления", — сообщает ТАСС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это важный шаг, способствующий интеграции и сотрудничеству двух стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.