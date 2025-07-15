Белорусы получат возможность участвовать в российских выборах

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Белорусам даны равные с россиянами права
Белорусам даны равные с россиянами права Фото:

Госдума ратифицировала протокол, который позволяет гражданам Белоруссии, проживающим в России, участвовать в выборах и занимать должности в органах местного самоуправления. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента.

"Граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления", — сообщает ТАСС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это важный шаг, способствующий интеграции и сотрудничеству двух стран.

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Госдума ратифицировала протокол, который позволяет гражданам Белоруссии, проживающим в России, участвовать в выборах и занимать должности в органах местного самоуправления. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента. "Граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в России, получат право избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления", — сообщает ТАСС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это важный шаг, способствующий интеграции и сотрудничеству двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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