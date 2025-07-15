Опасные змеи на российских курортах: где можно встретить и как себя вести

Герпетолог Старков: змеи встречаются в предгорьях Красной Поляны и на Валааме
© Служба новостей «URA.RU»
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Гадюк можно встретить почти по всей территории России
Гадюк можно встретить почти по всей территории России Фото:

Многие считают отдых на российских курортах абсолютно безопасным с точки зрения дикой природы, и в большинстве случаев это действительно так. Однако в зонах особенно с теплым климатом и сухими ландшафтами можно столкнуться с ядовитыми змеями. Их укусы крайне редко приводят к летальному исходу, но могут стать серьезной угрозой для здоровья, особенно при отсутствии своевременной медицинской помощи. Где именно в России можно встретить опасных змей, как они выглядят, чем опасны и как себя вести при встрече — в материале URA.RU.

Где в России водятся ядовитые змеи

На территории России обитает более 80 видов змей, но ядовитых среди них — всего несколько. Основная зона риска охватывает южные курортные регионы:

Краснодарский край и Черноморское побережье

Гадюка Никольского
Гадюка Никольского
Фото:

Это один из самых популярных курортных регионов страны. Леса, холмы и каменистые склоны Краснодарского края — естественная среда обитания гадюки обыкновенной и гюрзы (в редких случаях).

Гадюка Никольского и кавказская гадюка встречаются в горах и предгорьях Кавказа, включая район Сочи, Лазаревского и Адлера. В районе Анапы, Геленджика и Новороссийска также возможны встречи с ядовитыми змеями, особенно в зарослях и на склонах, где много кустарников.

«В предгорьях Красной Поляны, например, встречаются обыкновенные гадюки. Но к побережью они выходят редко, тем более, что места их обитания были застроены во время строительства Олимпийской деревни», — рассказал герпетолог Владислав Старков.

Крым

Степная гадюка
Степная гадюка
Фото:

На полуострове можно встретить степную гадюку и гадюку Никольского, особенно в восточной и южной части Крыма. Наиболее опасные зоны — это горные тропы, заповедники, леса и каменистые берега.

В районе Судака, Коктебеля, Балаклавы, а также на южнобережье Крыма туристы иногда сталкиваются со змеями на популярных туристических маршрутах.

Северный Кавказ

Гюрза
Гюрза
Фото:

В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае встречается одна из самых опасных змей в России — гюрза. Это крупная ядовитая змея, укус которой требует немедленной медицинской помощи.

Гюрзу можно встретить в горных районах и засушливых степях, особенно на юге Дагестана. Она не обитает в густо населенных зонах, но туристы, отправляющиеся в походы или на джип-туры, рискуют с ней столкнуться.

Алтай и юг Сибири

Российская природа разнообразна, и, помимо южных курортов, риск встретить ядовитую змею существует и в других туристически привлекательных регионах. Важно учитывать, что в этих местах змеи, как правило, менее агрессивны и активны в теплое время года — с мая по сентябрь.

В горах Алтая и в Туве можно встретить обыкновенную гадюку. Она предпочитает травянистые склоны, опушки лесов и берега рек.

Урал

Медянка
Медянка
Фото:

На Урале, особенно в его южной части (Республика Башкортостан, Челябинская и Курганская области), можно встретить гадюку обыкновенную (Vipera berus) и в отдельных районах — медянку (неядовитая змея, часто путается с гадюкой из-за окраса).

Средний и Южный Урал — классическая зона обитания гадюки. Особенно часто ее можно встретить на опушках лесов, в болотистых низинах и около рек.

В Свердловской области, включая пригороды Екатеринбурга, змеи иногда выходят к дачным участкам в поисках тепла и укромных мест.

Укус уральской гадюки не смертелен, но может вызвать сильный отек, жар и аллергическую реакцию. Туристам, путешествующим по Уралу — особенно по горам и тайге — важно иметь аптечку с противошоковыми средствами и средства связи.

Байкальский регион (Иркутская область, Бурятия, Забайкалье)

На побережье озера Байкал и в сопредельных территориях — лесах, горах и степях — тоже обитают гадюки обыкновенные, особенно в зоне Прибайкалья и восточных склонов Хамар-Дабана.

В районах Тункинской долины, Аршана, Северобайкальска и Листвянки можно столкнуться со змеями, если идти вглубь леса или по диким тропам. Также в Забайкальском крае обитает подвид гадюки с более выраженным черным окрасом, его часто путают с угольками — он прячется под камнями.

«На туристических маршрутах змеи редко выходят к людям, но отдыхающим на Байкале, особенно тем, кто любит кемпинг и лесные прогулки, стоит быть внимательными», — отметил эксперт.

Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалин)

Щитомордник
Щитомордник
Фото:

Это один из самых «змеиных» регионов России, несмотря на его удаленность и кажущуюся дикость. Здесь обитает одна из самых опасных змей страны — щитомордник восточный (Gloydius blomhoffii).

Также на Дальнем Востоке водится уссурийская гадюка, менее опасная, но тоже ядовитая. Она чаще всего встречается на юге Хабаровского края и в Амурской области.

Северо-Запад России (Карелия, Ленинградская область, Валаам)

Многие считают Карелию, Ладогу и Валаам абсолютно безопасными с точки зрения дикой фауны. Это верно лишь отчасти: гадюка обыкновенная здесь тоже обитает, особенно в сухих сосновых борах, на лесных полянах и опушках. В Карелии гадюка — не редкость. В жаркие дни она выходит греться на камни и лесные тропы.

На Валааме змеи также довольно распространены. Случаи укусов туристов фиксировались, особенно при спонтанных походах вглубь острова. «Поскольку в этой области много старых каменных построек. А змеям такое нравится, в этой куче камней их много находят», — поясняет специалист.

В Ленинградской области обыкновенная гадюка обитает в болотистых и лесных зонах, таких как Курортный район, Всеволожский и Приозерский районы.

Хотя северо-западные гадюки в целом менее агрессивны, их укусы неприятны и требуют медицинского вмешательства, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или склонностью к аллергии.

Гадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная
Фото:

Опасные змеи России

Россия — страна с поразительно разнообразной природой, и змеи являются частью этой экосистемы. Опасные встречи возможны не только на юге, но и в Сибири, на Урале, в Приморье и даже в Карелии. Отдых на природе требует внимательности, но не должен становиться поводом для паники. Главное — знать, какие змеи могут водиться в регионе, где вы путешествуете, как их распознать и что делать в случае укуса.

Гадюка обыкновенная

  • Распространение: от европейской части России до Сибири
  • Окрас: серо-коричневый, с зигзагообразной полосой на спине
  • Яд: не смертелен для взрослого человека, но вызывает сильную боль, отек, головокружение и тошноту

Кавказская гадюка

  • Обитает на Черноморском побережье Кавказа
  • Яд средней токсичности, требует медицинской помощи
  • Нередко встречается вблизи троп и в лесах

Гадюка Никольского

  • Распространена в Крыму, степных и лесостепных зонах
  • Тело черное, с блестящей чешуей
  • Яд обладает нейротоксическим действием, особенно опасна для детей
Кавказская гадюка
Кавказская гадюка
Фото:

Гюрза — самая опасная змея России

  • До 1,5 метров в длину
  • Очень агрессивна
  • Яд разрушает ткани и вызывает обширные кровоизлияния
  • В случае укуса необходим специфический антидот

Восточный щитомордник

  • Ядовит, укус может вызвать некроз тканей, лихорадку, головокружение, а при аллергии — анафилактический шок.
  • Обитает в зарослях травы, на склонах сопок, возле ручьев.
  • Активен в Приморье, особенно в районе Владивостока, Находки, Лазовского заповедника.

Где особенно важно быть внимательным

Туристические тропы и маршруты

Многие походные маршруты пролегают по местам, где змеи любят греться на солнце — камни, лесные поляны, обочины троп.

Дикие пляжи и каменистые бухты

На юге России змеи могут встречаться даже недалеко от воды, особенно если это дикие и малопосещаемые места, где много кустарников или камней.

Территории рядом с отелями и базами отдыха

Хотя территории санаториев и курортов регулярно обрабатываются от насекомых и змей, вблизи природных парков или холмов встреча все же возможна.

Как вести себя при встрече со змеей

1. Не паникуйте и не делайте резких движений. Большинство змей не нападает первыми.

2. Отступайте медленно. Не поворачивайтесь спиной и не пытайтесь убежать.

3. Не пытайтесь ударить змею или поймать ее. Это провоцирует нападение.

4. Следите за детьми и домашними животными. Они могут случайно потревожить змею.

Отдых на российских курортах может быть не только приятным, но и безопасным, если знать особенности местной фауны. Ядовитые змеи действительно обитают в некоторых популярных туристических регионах, особенно на юге страны. Однако большинство опасных ситуаций можно избежать, соблюдая элементарные меры предосторожности.

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Многие считают отдых на российских курортах абсолютно безопасным с точки зрения дикой природы, и в большинстве случаев это действительно так. Однако в зонах особенно с теплым климатом и сухими ландшафтами можно столкнуться с ядовитыми змеями. Их укусы крайне редко приводят к летальному исходу, но могут стать серьезной угрозой для здоровья, особенно при отсутствии своевременной медицинской помощи. Где именно в России можно встретить опасных змей, как они выглядят, чем опасны и как себя вести при встрече — в материале URA.RU. Где в России водятся ядовитые змеи На территории России обитает более 80 видов змей, но ядовитых среди них — всего несколько. Основная зона риска охватывает южные курортные регионы: Краснодарский край и Черноморское побережье Это один из самых популярных курортных регионов страны. Леса, холмы и каменистые склоны Краснодарского края — естественная среда обитания гадюки обыкновенной и гюрзы (в редких случаях). Гадюка Никольского и кавказская гадюка встречаются в горах и предгорьях Кавказа, включая район Сочи, Лазаревского и Адлера. В районе Анапы, Геленджика и Новороссийска также возможны встречи с ядовитыми змеями, особенно в зарослях и на склонах, где много кустарников. «В предгорьях Красной Поляны, например, встречаются обыкновенные гадюки. Но к побережью они выходят редко, тем более, что места их обитания были застроены во время строительства Олимпийской деревни», — рассказал герпетолог Владислав Старков. Крым На полуострове можно встретить степную гадюку и гадюку Никольского, особенно в восточной и южной части Крыма. Наиболее опасные зоны — это горные тропы, заповедники, леса и каменистые берега. В районе Судака, Коктебеля, Балаклавы, а также на южнобережье Крыма туристы иногда сталкиваются со змеями на популярных туристических маршрутах. Северный Кавказ В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае встречается одна из самых опасных змей в России — гюрза. Это крупная ядовитая змея, укус которой требует немедленной медицинской помощи. Гюрзу можно встретить в горных районах и засушливых степях, особенно на юге Дагестана. Она не обитает в густо населенных зонах, но туристы, отправляющиеся в походы или на джип-туры, рискуют с ней столкнуться. Алтай и юг Сибири Российская природа разнообразна, и, помимо южных курортов, риск встретить ядовитую змею существует и в других туристически привлекательных регионах. Важно учитывать, что в этих местах змеи, как правило, менее агрессивны и активны в теплое время года — с мая по сентябрь. В горах Алтая и в Туве можно встретить обыкновенную гадюку. Она предпочитает травянистые склоны, опушки лесов и берега рек. Урал На Урале, особенно в его южной части (Республика Башкортостан, Челябинская и Курганская области), можно встретить гадюку обыкновенную (Vipera berus) и в отдельных районах — медянку (неядовитая змея, часто путается с гадюкой из-за окраса). Средний и Южный Урал — классическая зона обитания гадюки. Особенно часто ее можно встретить на опушках лесов, в болотистых низинах и около рек. В Свердловской области, включая пригороды Екатеринбурга, змеи иногда выходят к дачным участкам в поисках тепла и укромных мест. Укус уральской гадюки не смертелен, но может вызвать сильный отек, жар и аллергическую реакцию. Туристам, путешествующим по Уралу — особенно по горам и тайге — важно иметь аптечку с противошоковыми средствами и средства связи. Байкальский регион (Иркутская область, Бурятия, Забайкалье) На побережье озера Байкал и в сопредельных территориях — лесах, горах и степях — тоже обитают гадюки обыкновенные, особенно в зоне Прибайкалья и восточных склонов Хамар-Дабана. В районах Тункинской долины, Аршана, Северобайкальска и Листвянки можно столкнуться со змеями, если идти вглубь леса или по диким тропам. Также в Забайкальском крае обитает подвид гадюки с более выраженным черным окрасом, его часто путают с угольками — он прячется под камнями. «На туристических маршрутах змеи редко выходят к людям, но отдыхающим на Байкале, особенно тем, кто любит кемпинг и лесные прогулки, стоит быть внимательными», — отметил эксперт. Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалин) Это один из самых «змеиных» регионов России, несмотря на его удаленность и кажущуюся дикость. Здесь обитает одна из самых опасных змей страны — щитомордник восточный (Gloydius blomhoffii). Также на Дальнем Востоке водится уссурийская гадюка, менее опасная, но тоже ядовитая. Она чаще всего встречается на юге Хабаровского края и в Амурской области. Северо-Запад России (Карелия, Ленинградская область, Валаам) Многие считают Карелию, Ладогу и Валаам абсолютно безопасными с точки зрения дикой фауны. Это верно лишь отчасти: гадюка обыкновенная здесь тоже обитает, особенно в сухих сосновых борах, на лесных полянах и опушках. В Карелии гадюка — не редкость. В жаркие дни она выходит греться на камни и лесные тропы. На Валааме змеи также довольно распространены. Случаи укусов туристов фиксировались, особенно при спонтанных походах вглубь острова. «Поскольку в этой области много старых каменных построек. А змеям такое нравится, в этой куче камней их много находят», — поясняет специалист. В Ленинградской области обыкновенная гадюка обитает в болотистых и лесных зонах, таких как Курортный район, Всеволожский и Приозерский районы. Хотя северо-западные гадюки в целом менее агрессивны, их укусы неприятны и требуют медицинского вмешательства, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или склонностью к аллергии. Опасные змеи России Россия — страна с поразительно разнообразной природой, и змеи являются частью этой экосистемы. Опасные встречи возможны не только на юге, но и в Сибири, на Урале, в Приморье и даже в Карелии. Отдых на природе требует внимательности, но не должен становиться поводом для паники. Главное — знать, какие змеи могут водиться в регионе, где вы путешествуете, как их распознать и что делать в случае укуса. Гадюка обыкновенная Кавказская гадюка Гадюка Никольского Гюрза — самая опасная змея России Восточный щитомордник Где особенно важно быть внимательным Туристические тропы и маршруты Многие походные маршруты пролегают по местам, где змеи любят греться на солнце — камни, лесные поляны, обочины троп. Дикие пляжи и каменистые бухты На юге России змеи могут встречаться даже недалеко от воды, особенно если это дикие и малопосещаемые места, где много кустарников или камней. Территории рядом с отелями и базами отдыха Хотя территории санаториев и курортов регулярно обрабатываются от насекомых и змей, вблизи природных парков или холмов встреча все же возможна. Как вести себя при встрече со змеей 1. Не паникуйте и не делайте резких движений. Большинство змей не нападает первыми. 2. Отступайте медленно. Не поворачивайтесь спиной и не пытайтесь убежать. 3. Не пытайтесь ударить змею или поймать ее. Это провоцирует нападение. 4. Следите за детьми и домашними животными. Они могут случайно потревожить змею. Отдых на российских курортах может быть не только приятным, но и безопасным, если знать особенности местной фауны. Ядовитые змеи действительно обитают в некоторых популярных туристических регионах, особенно на юге страны. Однако большинство опасных ситуаций можно избежать, соблюдая элементарные меры предосторожности.
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