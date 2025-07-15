На Украине продлили военное положение

Верховная рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Рада в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации», — написал Ярослав Железняк в своем telegram-канале. По его данным, за принятие соответствующих законов проголосовали 320 депутатов. Документ вступит в силу с 7 августа и будет действовать до 5 ноября.
Инициатором продления выступил президент Украины Владимир Зеленский, который накануне внес в парламент соответствующие законопроекты. С момента введения военного положения и мобилизации в феврале 2022 года Верховная рада регулярно утверждает их продление каждые 90 дней. Предыдущее решение о продлении было принято в апреле 2025 года и действовало с 9 мая по 6 августа.
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