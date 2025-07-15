Олимпийский чемпион Поветкин станет почетным гостем на вечере бокса в Москве

Олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин примет участие в церемонии взвешивания перед вечером бокса, который состоится 19 июля в Международном центре бокса в Москве. Об этом URA.RU сообщили организаторы турнира.
«Александр Поветкин станет почетным гостем церемонии взвешивания, которая пройдет накануне большого вечера бокса 19 июля», — заявили представители промоутерской компании «СОЮЗ». Они являются организаторами мероприятия при поддержке Федерации бокса России.
В главных поединках вечера на ринг выйдут сразу два известных российских спортсмена. Алексей Папин, занимающий топовые позиции в мировых рейтингах The Ring и BoxRec, встретится с Мильжаном Ровчанином (Сербия) за титул WBA Continental Gold. Папин одержал 18 побед в 19 боях, из них 17 — нокаутом, а свою последнюю официальную победу завоевал в августе 2024 года. В декабре он также провел показательный бой против экс-бойца UFC Грега Харди, завершив его эффектным нокаутом.
В со-главном бою вечера за аналогичный титул WBA встретятся тяжеловес Алексей Егоров и нигериец Обаро Эрадажае, который не знает поражений и одержал 19 из 20 побед нокаутами. Егоров занимает 11-ю строчку в рейтинге WBA и считается одним из перспективных российских тяжеловесов.
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