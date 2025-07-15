Варяг из ХМАО покинул пост главы стройуправления Кургана

Врио директора УКС мэрии Кургана Вахрушев ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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В УКС мэрии Кургана сменился врио директора
В УКС мэрии Кургана сменился врио директора Фото:

Временно исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства (УКС) Кургана Валерий Вахрушев ушел в отставку, проработав на руководящей должности чуть более одного года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к администрации города и сфере строительства. Вахрушев приезжал работать в Курган из ХМАО.

«Врио директора УКС Кургана Валерий Вахрушев покинул свой пост. Его сменил заместитель Геннадий Сукманов», — сообщил URA.RU инсайдер.

Другой источник отметил, что Вахрушев ушел в отпуск с последующим увольнением. При этом его уход не связан с претензиями к его работе. В администрации он зарекомендовал себя грамотным управленцем. «Он соглашался возглавить управление лишь на год. В итоге проработал даже чуть больше. Видимо, хочет получить более статусную должность», — подчеркнул инсайдер агентства.

Информация об увольнении чиновника подтверждается на сайте ведомства. В разделе руководителей исчезла его фамилия и контактные данные. 

Вахрушев возглавлял управление капстроительства Кургана с марта 2024 года, приехав из Нижневартовска. До его приезда УКС в течение двух месяцев возглавлял экс-руководитель транспортного управления города Павел Коваленко. Его быстрый уход инсайдеры URA.RU связывали с тем, что он не хотел подписывать документы по проблемным объектам. На его предшественников Андрея Чудакова и Игоря Минина были возбуждены уголовные дела за превышение полномочий. Минину уже вынесли обвинительный приговор по скандальной стройке школы на 1500 мест, а Чудакову — по строительству улицы Мальцева и установке арт-объекта «Курган» на набережной Тобола.

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Временно исполняющий обязанности директора Управления капитального строительства (УКС) Кургана Валерий Вахрушев ушел в отставку, проработав на руководящей должности чуть более одного года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к администрации города и сфере строительства. Вахрушев приезжал работать в Курган из ХМАО. «Врио директора УКС Кургана Валерий Вахрушев покинул свой пост. Его сменил заместитель Геннадий Сукманов», — сообщил URA.RU инсайдер. Другой источник отметил, что Вахрушев ушел в отпуск с последующим увольнением. При этом его уход не связан с претензиями к его работе. В администрации он зарекомендовал себя грамотным управленцем. «Он соглашался возглавить управление лишь на год. В итоге проработал даже чуть больше. Видимо, хочет получить более статусную должность», — подчеркнул инсайдер агентства. Информация об увольнении чиновника подтверждается на сайте ведомства. В разделе руководителей исчезла его фамилия и контактные данные.  Вахрушев возглавлял управление капстроительства Кургана с марта 2024 года, приехав из Нижневартовска. До его приезда УКС в течение двух месяцев возглавлял экс-руководитель транспортного управления города Павел Коваленко. Его быстрый уход инсайдеры URA.RU связывали с тем, что он не хотел подписывать документы по проблемным объектам. На его предшественников Андрея Чудакова и Игоря Минина были возбуждены уголовные дела за превышение полномочий. Минину уже вынесли обвинительный приговор по скандальной стройке школы на 1500 мест, а Чудакову — по строительству улицы Мальцева и установке арт-объекта «Курган» на набережной Тобола.
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