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13 октября 2017
17:15  13 октября 2017 3

Министр объяснил облако опасных веществ над Уралом «анархией»

Заседание правительства Челябинской области с главами муниципалитетов. Челябинск., савченко евгений
Савченко назвал причины неблагоприятных метеоусловийФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что «анархия прошлых десятилетий» стала причиной неблагоприятных метеоусловий (НМУ), из-за которых над регионом нависло облако формальдегида и фенола. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Причины НМУ (мнение моё, как человека — НЕ чиновника) — это последствия анархии прошлых десятилетий — где хотели и что хотели строили, опасные объекты банкротили, но не консервировали, количество автотранспорта наращивали, одновременно блокируя работу контрольно-надзорных органов… Есть ещё масса причин», — написал Савченко и заметил, что исправить ситуацию сейчас можно, применяя только комплексные и системные мероприятия.

Жители Челябинска уже неделю жалуются на неприятный запах, головную боль и смог. Специалисты минэкологии Челябинской области выявили значительное превышение формальдегида и фенола в воздухе города. Основной причиной тяжелого смога в Челябинске остается безветрие — неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Вредные вещества не рассеиваются.

Аналогично, режим НМУ был введен и в Екатеринбурге. Жители получили СМС-рассылку от регионального управления МЧС с предупреждением о том, что в регионе будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия, способствующие концентрации вредных веществ в атмосфере. Однако жители уральской столицы начали волноваться: «сарафанное радио» принесло новость, что со стороны Челябинской области на Екатеринбург надвигается радиоактивное облако. После этого начались массовые замеры уровня радиации.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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