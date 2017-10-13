Министр объяснил облако опасных веществ над Уралом «анархией»

17:15 13 октября 2017 3

Савченко назвал причины неблагоприятных метеоусловий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что «анархия прошлых десятилетий» стала причиной неблагоприятных метеоусловий (НМУ), из-за которых над регионом нависло облако формальдегида и фенола. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Причины НМУ (мнение моё, как человека — НЕ чиновника) — это последствия анархии прошлых десятилетий — где хотели и что хотели строили, опасные объекты банкротили, но не консервировали, количество автотранспорта наращивали, одновременно блокируя работу контрольно-надзорных органов… Есть ещё масса причин», — написал Савченко и заметил, что исправить ситуацию сейчас можно, применяя только комплексные и системные мероприятия.

Жители Челябинска уже неделю жалуются на неприятный запах, головную боль и смог. Специалисты минэкологии Челябинской области выявили значительное превышение формальдегида и фенола в воздухе города. Основной причиной тяжелого смога в Челябинске остается безветрие — неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Вредные вещества не рассеиваются.

Аналогично, режим НМУ был введен и в Екатеринбурге. Жители получили СМС-рассылку от регионального управления МЧС с предупреждением о том, что в регионе будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия, способствующие концентрации вредных веществ в атмосфере. Однако жители уральской столицы начали волноваться: «сарафанное радио» принесло новость, что со стороны Челябинской области на Екатеринбург надвигается радиоактивное облако. После этого начались массовые замеры уровня радиации.