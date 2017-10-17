03:22 17 октября 2017 0

Свои первые роли в кино Дмитрий Марьянов сыграл еще в середине 80-х Фото: Instagram

Известный российский актер Дмитрий Марьянов будет похоронен в среду, 18 октября, на Химкинском кладбище в Москве. Об этом сообщила журналистам агент скончавшегося актера.

«Панихида по Дмитрию Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11:00 до 13:00, похоронен он будет на Химкинском кладбище», — приводит слова собеседницы телеканал 360.

Как ранее писало «URA.RU», актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в минувшее воскресенье, 15 октября, в подмосковной Лобне. В качестве причины смерти указывается оторвавшийся тромб, однако некоторые СМИ указывают и другие версии.

В частности, портал «Дни.ру» сообщает, что Дмитрий Марьянов содержался в частном реабилитационном центре на окраине Лобни. Как именно и после чего происходила реабилитация, неизвестно, однако вечером в воскресенье актеру стало плохо. Марьянова доставили в больницу, но было уже слишком поздно. В настоящее время СКР расследует уголовное дело, связанное с тем, почему на вызов не была направлена бригада скорой помощи. Представители Минздрава настаивают на том, что вызов отменили сами обратившиеся за помощью.