03:19 23 октября 2017 0

Интернет-мошенник воспользовался отчаянием собеседницы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя отдала 40 тысяч рублей интернет-мошшенику, пообещавшему организовать ей встречу с экстрасенсом Джулией Ванг. Женщина хотела выяснить у победительницы «Битвы экстрасенсов» обстоятельства гибели своего мужа.

Выяснилось, что доверчивая жительница Ямала стала жертвой примитивного интернет-мошенничества. На просторах социальной сети «Вконтакте» она пыталась найти координаты известного экстрасенса. Один из обитателей тематического сообщества заявил, что лично знаком с Ванг: много лет назад она спасла ему жизнь. Мужчина, на условиях полной секретности, сообщил адрес электронной почты ясновидящей.

Женщина хотела уточнить обстоятельства убийства супруга, произошедшее более 20 лет назад. В ответ на это псевдо-экстрасенс сообщила ей, что муж жив и здоров. Более того, сейчас занимается бизнесом вдали от семьи. За эту информацию женщина заплатила 40 тысяч рублей. На этом «Джулия» не остановилась и начала угрожать горожанке, намекая на возможные проблемы у ее сына. Оправившись от экстрасенсорного шока, женщина потребовала провести эксгумацию тела супруга, по итогам которой выяснилось, что мужчина действительно мертв, пишет «Север Пресс».

Интересно, что на всех официальных ресурсах Джулии Ванг четко заявлено, что экстрасенс не обслуживает население и не ведет приемов.