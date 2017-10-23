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Главные новости Курганской области
14:59  23 октября 2017 0

В Кургане автобус загорелся на ходу. ФОТО

Автобус загорелся по дороге на газозаправочную станциюФото: kurgan, vk.com

В Заозерном микрорайоне Кургана рядом со зданием Госавтоинспекции на ходу загорелся автобус маршрута №309. Фото пылающего автомобиля разместили в соцсетях очевидцы.

Как пояснили «URA.RU» в управлении МЧС по Курганской области, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 13:48, специалисты пожарно-спасательной службы прибыли на место три минуты спустя. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 13:55. На месте происшествия работали четыре пожарных машины.

«Автобус двигался на газозаправочную станцию. Пассажиров в салоне не было, там находились только водитель и кондуктор. Они не пострадали, им удалось самостоятельно эвакуироваться из автомобиля», — рассказала агентству руководитель пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина.

На момент возгорания в салоне автобуса не было пассажиров
Фото: kurgan, vk.com

Она добавила, что сейчас на месте происшествия работают специалисты газовой службы. Окончательные причины возгорания установят в ходе расследования.

Вера Чернышева
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