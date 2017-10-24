На Ямале запустили интернет-портал для решения проблем «Живем на Севере». Первыми свои планы и насущные вопросы через него смогут решать жители Лабытнанги и Муравленко. Площадка дает возможность жителям городов участвовать в обсуждении проблем и предлагать свои идеи улучшения жизни.
«Все объекты, прежде чем будут представлены, должны определяться мнением большинства жителей муниципального образования. Это позволит не только провести по-настоящему нужное обустройство для жителей, но и в последующем положительно скажется: люди всегда бережней относятся к созданному по своему желанию объекту или элементу благоустройства. По-настоящему комфортной среда становится, когда её качество и наполнение определено большинством жителей территории, когда население участвует в жизни своего двора, муниципалитета, Ямала и страны», — подчеркнул глава арктического региона Дмитрий Кобылкин.
На портале действуют две основные платформы. Благодаря платформе «Предлагай» можно быстро направлять свои предложения и идеи, выбирать лучшие и отслеживать их реализацию. На платформе «Решай» можно принять участие в голосовании по важным для муниципалитетов вопросам.
За участие в обсуждениях, предложенные идеи и прочую активность на портале пользователям будут начислять баллы, которые в дальнейшем можно будет потратить на различные подарки. В ближайшие несколько месяцев информационный ресурс «Живем на Севере» будет запущен во всех муниципальных образованиях арктического региона. Портал работает по адресу живемнасевере.рф