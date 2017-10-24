{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
22 октября 2017
21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Ямала
12:41  24 октября 2017 0

Ямальцам предложили обсудить проблемы онлайн. Активность поощрят подарками

Клипарт, интернет, ямал, живем на севере
Портал для обсуждения благоустройства и качества жизни запустили на ЯмалеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале запустили интернет-портал для решения проблем «Живем на Севере». Первыми свои планы и насущные вопросы через него смогут решать жители Лабытнанги и Муравленко. Площадка дает возможность жителям городов участвовать в обсуждении проблем и предлагать свои идеи улучшения жизни.

«Все объекты, прежде чем будут представлены, должны определяться мнением большинства жителей муниципального образования. Это позволит не только провести по-настоящему нужное обустройство для жителей, но и в последующем положительно скажется: люди всегда бережней относятся к созданному по своему желанию объекту или элементу благоустройства. По-настоящему комфортной среда становится, когда её качество и наполнение определено большинством жителей территории, когда население участвует в жизни своего двора, муниципалитета, Ямала и страны», — подчеркнул глава арктического региона Дмитрий Кобылкин.

На портале действуют две основные платформы. Благодаря платформе «Предлагай» можно быстро направлять свои предложения и идеи, выбирать лучшие и отслеживать их реализацию. На платформе «Решай» можно принять участие в голосовании по важным для муниципалитетов вопросам.

За участие в обсуждениях, предложенные идеи и прочую активность на портале пользователям будут начислять баллы, которые в дальнейшем можно будет потратить на различные подарки. В ближайшие несколько месяцев информационный ресурс «Живем на Севере» будет запущен во всех муниципальных образованиях арктического региона. Портал работает по адресу живемнасевере.рф

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров