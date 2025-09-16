Синоптики предупредили о шторме на Ямале

В северных районах Ямала ветер усилится до 20 м в секунду
Главное управление МЧС Ямала предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях 18 сентября. На территории округа ожидается ветер — в Ямальском и Тазовском районах его порывы могут доходить до 20 м в секунду.
«По данным синоптиков, 18 сентября на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер восточной четверти 7 — 12 м в секунду, в Ямальском и на северо-западе Тазовского районов порывы — 15 — 20 м в секунду», — пишут авторы telegram-канала «МЧС Ямало-Ненецкого АО». Жителей просят быть осторожными и внимательными.
