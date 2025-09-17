В Новый Уренгой из Екатеринбурга компания из ХМАО запустит шесть авиарейсов

Количество прямых авиарейсов из Нового Уренгоя в Екатеринбург увеличится с четырех до 10 в неделю с 1 октября. Компания Utair объявила о запуске ежедневного (кроме субботы) сообщения между городами, сообщает пресс-служба аэропорта имени Губкина.

«С 1 октября количество прямых рейсов из Нового Уренгоя в Екатеринбург увеличивается до 10 в неделю. Новые регулярные рейсы открывает авиакомпания Utair — полеты будут выполняться шесть раз в неделю (ежедневно, кроме субботы) на Boeing 737-500», — сообщает пресс-служба аэропорта Новый Уренгой.

Рейсы авиакомпании «Ямал» по понедельникам и пятницам, а также авиакомпании Red Wings по вторникам и четвергам продолжают осуществляться согласно установленному расписанию. Время полета составляет два часа. Екатеринбург остается одним из наиболее популярных направлений среди жителей Ямала: в 2024 году по данному маршруту воспользовались услугами авиаперевозчиков свыше 29 тысяч пассажиров. Приобрести билеты можно как на официальных сайтах авиакомпаний, так и в авиакассах.

