16 сентября 2025

Женщина пострадала в аварии по дороге в аэропорт Салехарда

По дороге в аэропорт Салехарда столкнулись автомобили (фото из архива)
По дороге в аэропорт Салехарда столкнулись автомобили (фото из архива)

В Салехарде на автодороге в аэропорт произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В Салехарде на автодороге „Салехард-Аэропорт“ 16 сентября произошло столкновение двух автомобилей. Пострадала женщина 1989 года рождения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в telegram-канале.

Пострадавшая доставлена в больницу. Причины ДТП выясняются.

