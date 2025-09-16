Женщина пострадала в аварии по дороге в аэропорт Салехарда

По дороге в аэропорт Салехарда столкнулись автомобили (фото из архива)
В Салехарде на автодороге в аэропорт произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадала женщина, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В Салехарде на автодороге „Салехард-Аэропорт“ 16 сентября произошло столкновение двух автомобилей. Пострадала женщина 1989 года рождения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС в telegram-канале.
Пострадавшая доставлена в больницу. Причины ДТП выясняются.
