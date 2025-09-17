В Новом Уренгое почти на пять часов задерживается самолет до Перми

Самолет до Перми отправится позже, из-за позднего прибытия воздушного судна
В Новом Уренгое (ЯНАО) перенесли вылет самолета до Перми авиакомпании UVTaero. По расписанию самолет должен вылететь в 11:45 17 сентября, но воздушное судно до сих пор не прибыло, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Губкина.
«Вылет самолета до Перми задерживается, ориентировочно до 16:10. Причиной стало позднее прибытие воздушного судна. Посадка самолета из Перми ожидается в аэропорту Нового Уренгоя в 15:30», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта имени Губкина.
