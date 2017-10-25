Спасатели избавили жительницу Тюмени от золотого кольца

Спасатели за несколько минут освободили женщину от кольца
Тюменке потребовалась помощь спасателей из-за золотого кольца, которое застряло на пальце.
Вечером, 24 октября, женщина надела ювелирное украшение, которое оказалось не по размеру, пишет nashgorod.ru. Палец распух и начал болеть. Тогда она обратилась в областную службу экстренного реагирования. Специалисты за несколько минут освободили женщину от кольца.
Спасатели рекомендуют в аналогичной ситуации попробовать подержать палец в холодной воде, затем на 5-10 минут поднять руку вверх, чтобы снять отек. После этого, возможно, кольцо получится снять самостоятельно.