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03 августа 2017
Главные новости 
19:41  03 августа 2017 0

Виновен! Челябинский экс-сенатор взят под стражу в зале суда. ВИДЕО

Приговор Цыбко необр
Константин Цыбко не верил, что приговор будет обвинительнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Озерский городской суд 3 августа приговорил челябинского экс-сенатора Константина Цыбко к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как передает корреспондент «URA.RU», Цыбко взят по стражу в зале суда. Ранее он находился под подпиской о невыезде.

Экс-сенатор признан виновным по двум эпизодам в получении взяток ч.6 ст. 290 УК РФ. Его также приговорили к выплате штрафа в 70 миллионов рублей. Прокуратура требовала 14 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа. Суд счел доказанным получение взяток на 21 миллион рублей от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и гендиректора «Магнитостроя» Олега Лакницкого. Во время оглашения приговора было отмечено, что свидетели по делу экс-сенатора несколько раз меняли показания. В ходе процесса адвокат также указывал на несоответствия в показаниях и оперативных данных. Своей вины экс-сенатор не признавал с первого дня возбуждения уголовного дела.

На вынесении приговора приехали представители более двух десятков СМИ, в том числе федеральных. Вердикт зачитывали в самом большом судебном зале. Сторону обвинения представляли зампрокурора региона Евгений Саломатов и сотрудница облпрокуратуры Галина Чеблакова. Экс-сенатор не верил в то, что приговор будет обвинительным, и пришел на оглашение только с кейсом.

После оглашения приговора Цыбко выглядел растерянным. Перед взятием под стражу он передал часы и другие личные вещи своему адвокату. «Гособвинение считает приговор справедливым, получим текст в течение 10 дней и решим в прокуратуре, будем ли обжаловать», — заявил «URA.RU» Евгений Саломатов. «Однозначно будет обжаловать!», — заявил адвокат экс-сенатора Константин Коваленко.

Цыбко представлял Заксобрание Челябинской области в Совете Федерации с 2010 по 2015 годы. Об уголовном преследовании стало известно, когда Цыбко еще был сенатором.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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