14:15 24 октября 2017 0

Константин Цыбко жалуется на отказ поместить его в одиночную камеру для сохранения конфиденциальных данных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-сенатор Константин Цыбко пожаловался на условия содержания в челябинском следственном изоляторе №1. Как он заявил «URA.RU» через своих адвокатов, региональная «прокуратура устроила многодневную проверку» СИЗО-1 с целью «не дать возможность подготовиться к рассмотрению апелляции» в облсуде на обвинительный приговор.

По словам Цыбко, при подготовке к заседанию суда он использует персональные данные третьих лиц, содержащиеся в приговоре и материалах дела. Они должны быть конфиденциальными. Поэтому написал заявление руководству СИЗО-1 о единоличном содержании. По словам экс-сенатора, администрация изолятора удовлетворила такое прошение, но прокуратура заблокировала это решение и добилась подселения сокамерника. «Цель — Константин Цыбко должен прекратить ознакомление с материалами дела, вернуться в СИЗО-4 г. Златоуста и не участвовать лично в процессе», — передал адвокат слова бывшего сенатора.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области опровергли такое обвинение. «Содержание и перемещение обвиняемых (осужденных) из одной камеры в другую относится к компетенции администрации СИЗО. Размещение обвиняемых (осужденных) в одиночных камерах на срок более одних суток допускается по мотивированному постановлению начальника мест содержания под стражей, санкционированному прокурором. Однако с таким постановлением руководство СИЗО в прокуратуру не обращалось. В текущем месяце прокуратура Челябинской области проверку СИЗО-1 не проводила. Жалоб от Цыбко или иных лиц в его интересах на условия содержания в СИЗО не поступало. Условия содержания будут проверены до конца месяца в ходе предстоящей плановой проверки», — подчеркнул пресс-секретарь надзорного ведомства Наталья Мамаева.

В пресс-службе ГУ ФСИН по региону также опровергли информацию от бывшего сенатора. «Каждое утро проводятся проверки по условиям содержания. Жалоб на администрацию и обращений и по условиям содержания у Цыбко нет. Он подавал заявление с просьбой поместить его в одиночную камеру. Но, согласно федеральному законодательству, оснований для этого нет», — заверил пресс-секретарь ведомства Антон Блинов.

Константин Цыбко приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. Озерский горсуд признал его виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова, и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. При этом несколько эпизодов суд счел недоказанными. Свидетели Тарасов, Лакницкий и их соучастники ранее были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска, однако получили несущественное наказание. Тарасов фактически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу. Цыбко считает, что свидетели его оговорили в обмен на несерьезное наказание.

Рассмотрение апелляционной жалобы Константина Цыбко и его адвокатов начнется 25 октября в Челябинском облсуде.