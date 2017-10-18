14:12 18 октября 2017 0

СМУ КПД не подготовил участок коллектора к работе после сдачи в эксплуатацию новостроек "Снегири" и "Апельсин" фото: пресс-служба АО "Водный союз"

В Кургане 11-й микрорайон Заозерного третий день топит сточными водами. Аварийная ситуация произошла на участке коллектора №15, который был модернизирован подрядчиком СМУ КПД в 2013 году, но не подготовлен к работе.

За три года застройщик не устранил ни одно из замечаний «Водного союза» по коллектору и даже не промыл систему. Непромытый участок коллектора утратил пропускную способность, произошел выход сточных вод на поверхность. Сейчас специалисты «Водного союза» пытаются предотвратить их попадание в речку Черную, перенаправляя поток в другой участок коллектора, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании. Однако до сих пор подтопленной остается территория на границе 11-го и 6-го микрорайонов Кургана.

По словам специалистов, необходимо установить еще одну временную перекачивающую станцию, чтобы предотвратить рост масштабов утечки. «Ранее мы заявляли, что установка перекачки является нештатной ситуацией, теперь вынуждены ставить еще одну для предотвращения экологической катастрофы», — отметил и. о. генерального директора АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

Проблемы с коллектором в Заозерном начались ещё в 2011 году. Ресурсоснабжающая организация согласилась на одновременное заключение с договором на техприсоединение ЖК «Снегири» и «Апельсин» договора на подрядные работы по строительству коллектора. СМУ КПД взяло на себя модернизацию коллектора №15. Застройщик пожелал модернизировать коллектор частями. Приемку некоторых из них «Водный Союз» провел с замечаниями, без устранения которых невозможна полноценная работа коллектора. При этом в компании отмечали, что ввод в эксплуатацию долгостроев СМУ КПД возможен только после окончания работ на коллекторе и устранения всех замечаний.

Вместе с тем администрация города продолжает прием новостроек СМУ КПД без необходимых справок от «Водного Союза», подтверждающих готовность коммунальных систем к работе. Последние четыре дома ЖК «Апельсин» (дольщики ждут их с 2015 года) были введены в эксплуатацию на днях. По мнению экспертов, следящих за развитием ситуации, такие решения чиновников не только ставят под сомнение штатную эксплуатацию новостроек, но и позволяют застройщику уйти от своих обязательств.