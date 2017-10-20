Пранкеры Вован и Лексус вызвали на баттл блогера Соколовского

17:28 20 октября 2017 0

Пранкеры уже нашли для него оппонента Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пригласят для участия в их баттл-шоу «Дебаты» екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови. Об этом «URA.RU» сообщили сами пранкеры. Блогер, осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих, нужен им в качестве оппонента для дебатов на тему свобод и религии со звездами федеральной повестки.

«С самим Соколовским я еще не обсуждал это, но, возможно, он бы согласился: он же любит дискутировать, приводить свою аргументацию, — пояснил Лексус. — Мы формируем сейчас группы людей, которые могут дебатировать. В будущем, ближе к выборам хотим устраивать реальные дебаты кандидатов».

Пранкеры даже подобрали Руслану Соколовскому оппонента — предпринимателя-миллионера Германа Стерлигова, которого СМИ позиционируют как православного земледельца. «На прошлой неделе я встречался с Германом Стерлиговым, которого также хочу пригласить к себе на баттл-шоу „Дебаты“, — рассказал „URA.RU“ Алексей Столяров. — В качестве оппонента я хотел предложить ему Соколовского, но Стерлигов сказал, что это клоун, и он с ним не хочет вступать в дискуссии на тему религии».

Соколовский, если хочет, может снова подискутировать о религии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый выпуск баттл-шоу вышел на канале YouTube в начале октября: в гостях у пранкеров схлестнулись депутат Госдумы Виталий Милонов и рэпер Птаха. Милонов назвал всех рэперов «говнюками», а Птаха доказывал Милонову, что тот гомосексуалист. Видео собрало порядка 1,5 миллиона просмотров.

Пранкеры Вован и Лексус приехали в Екатеринбург 20 октября, они проводят здесь презентацию своей первой книги «По ком звонит телефон». «URA.RU» провело для них экскурсию по центру города, взамен пранкеры дали агентству блиц-интервью — о Ксении Собчак, Наталье Поклонской, Алексее Учителе и фильме «Матильда».