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27 октября 2017
22:33  27 октября 2017 0

Уральский радиолюбитель раскрыл тайну исчезновения Ми-8 на Шпицбергене. ФОТО, ВИДЕО

Пропавшему вертолету было всего три годаФото: Алексей Резниченко

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев сумел добыть запись с веб-камеры наблюдения из поселка Лонгийр — самого северного в мире поселения с населением около тысячи человек. Он утверждает, что на видеозаписи видно падение вертолета Ми-8.

Статичная вер-камера расположена в аэропорту Свальбард. На записи видно подлетающий вертолет, следом происходит непонятная вспышка, и он исчезает. «На камере время записи (местное время) — с 13:00 26.19.2017 по 13:00 27.10.2017. На кадрах с 16:07 по 16:08 от 26.10.2017 виден полет, взрыв на борту, падение и пожар вертолета Ми-8. Место катастрофы возможно находится на скалах западнее поселения Лонгйир, — рассказал „URA.RU“ Валентин Дегтерев. — Он летел почему-то на скалы. На скалах было свечение как от пожара. Пламя от пожара погасло в 16: 58 по местному времени».

После того, как Ми-8АМТ будет найден, специалисты смогут точно сказать, произошел ли взрыв. Вспышка может оказаться блеском бортовых огней.

Ранее «URA.RU» писало о том, что в 14.45 по московскому времени вертолет пропал с радаров возле Шпицбергена. На борту находись восемь человек, в том числе второй пилот из Тюмени Владимир Фролов. Спасательная служба Норвегии обнаружила предполагаемое место падения вертолета в море — в этом месте со дна поднимаются пузырьки воздуха. К месту катастрофы спасатели направили специальную субмарину, чтобы проверить дно. Вертолету Ми-8АМТ с бортовым номером RA-22312 всего три года, он поступил с завода поступил сразу в авиакомпанию «Конверс Авиа».

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Фото: скриншот с видео

Александр Лукманов
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