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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости 
05:01  29 октября 2017 0

Вертолет, упавший в море у берегов Шпицбергена, будут искать водолазы и спасатели МЧС. ВИДЕО

Из 40 сотрудников МЧС, направленных на Шпицберген, 17 — водолазыФото: пресс-служба МЧС РФ

Более сорока специалистов, среди которых — водолазы и спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер», вылетели в субботу, 28 октября, в Норвегию. Сотрудники МЧС будут вести поиски вертолета Ми-8, упавшего в море в районе архипелага Шпицберген.

По информации пресс-службы ведомства, спецрейсом Ил-76 к месту предполагаемого падения вертолета будут доставлены малогабаритные глубоководные аппараты, компрессорное оборудование, моторные лодки, водолазное снаряжение.

Как ранее писало «URA.RU», вертолет Ми-8АМТ потерпел крушение у архипелага Шпицберген 26 октября. На борту находились воздушного судна, летевшего из поселка Пирамида в Баренцбург, находилось восемь человек: трое ученых и пять членов экипажа. Машину пилотировали двое жителей Тюменской области — КВС Евгений Баранов и второй пилот Владимир Фролов. Машина, принадлежавшая авиакомпании «КонверсАвиа» выполняла рейс по заказу компании «Арктикуголь».

Евгений Александров
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