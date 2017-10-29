05:01 29 октября 2017 0

Из 40 сотрудников МЧС, направленных на Шпицберген, 17 — водолазы Фото: пресс-служба МЧС РФ

Более сорока специалистов, среди которых — водолазы и спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер», вылетели в субботу, 28 октября, в Норвегию. Сотрудники МЧС будут вести поиски вертолета Ми-8, упавшего в море в районе архипелага Шпицберген.

По информации пресс-службы ведомства, спецрейсом Ил-76 к месту предполагаемого падения вертолета будут доставлены малогабаритные глубоководные аппараты, компрессорное оборудование, моторные лодки, водолазное снаряжение.

Как ранее писало «URA.RU», вертолет Ми-8АМТ потерпел крушение у архипелага Шпицберген 26 октября. На борту находились воздушного судна, летевшего из поселка Пирамида в Баренцбург, находилось восемь человек: трое ученых и пять членов экипажа. Машину пилотировали двое жителей Тюменской области — КВС Евгений Баранов и второй пилот Владимир Фролов. Машина, принадлежавшая авиакомпании «КонверсАвиа» выполняла рейс по заказу компании «Арктикуголь».