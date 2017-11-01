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01 ноября 2017
31 октября 2017
03:03  01 ноября 2017 0

Netlfix приостановил съемки шестого сезона «Карточного домика»

Остановка производства сериала связана со скандалом вокруг актера Кевина СпейсиФОТО: Flickr

Американская компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого сезона сериала «Карточный домик» на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в адрес исполнителя главной роли Кевина Спейси.

«Производство финального сезона „Карточного домика“ приостановлено до дальнейшего уведомления», — говорится в микроблоге компании в Twitter.

Отмечается, что приостановка съемок сериала позволит пересмотреть сложившуюся ситуацию с партнерами по производству в Media Rights Capital (MRC), передает «Федеральное агентство новостей».

«Карточный домик» является культовой многосерийной политической драмой в которой рассказывается о амбициозном 46-м президенте США Фрэнке Андервуде.

Накануне компания Netflix заявила, что шестой сезон политического сериала станет последним.

Напомним, актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил обладателя Оскара в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место более 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси перед ним извинился, а после этого, признался на весь мир в своей гомосексуальности. В связи с крупным скандалом, актера уже лишили почетной награды «Эмми», которую он должен был получить 20 ноября в Нью-Йорке.

Александр Черноскутов
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