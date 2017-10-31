Кевина Спейси лишили премии «Эмми» после обвинений в педофилии

Международная телевизионная академия лишила американского актера Кевина Спейси премии «Эмми» после того, как его обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему. Почетную награду телезвезде хотели вручить 20 ноября в Нью-Йорке.
В организации заявили, что не станут чествовать актера из-за «недавних событий», пишет агентство Nation News.
Ранее актер «Стартрека» Энтони Рэпп рассказал, что, когда ему было 14 лет, Кевин Спейси предлагал ему сексуальную связь. Инцидент произошел на вечеринке в 1986 году, передает телеканал 360. После этого Спейси признался в гомосексуализме, но отметил, что не помнит инцидента с Рэппом.
30 октября видеосервис Netflix объявил, что в 2018 году выйдет последний сезон сериала «Карточный домик», в котором главную роль играет Спейси. У актера есть два «Оскара» и «Золотой глобус». Премию «Эмми» он не получал ни разу, хотя неоднократно номинировался на нее.