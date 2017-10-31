05:30 31 октября 2017 0

Заключительный шестой сезон выйдет в 2018 году ФОТО: Flickr

Компания «Netflix» объявила о закрытии популярного телесериала «Карточный домик». Шестой сезон, премьера которого состоится в 2018 году, станет для сериала последним, сообщает «Национальная служба новостей».

Владельцы компании сообщили о своем решении после скандального признания актера Кевина Спейси о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом сообщается, что закрытие сериала не связано со скандалом напрямую. В «Netlfix» еще летом задумались о том, чтобы завершить «Карточный домик» на шестом сезоне.

«Карточный домик» — американский телесериал, повествующий о амбициозном конгрессмене от Демократической партии Фрэнке Андервуде, который готов пойти на все, чтобы достичь место во власти.

Напомним, что накануне Кевин Спейси на своей странице в Twitter признался в своей гомосексуальности. Об этом он заявил после того, как актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп рассказал, как актер приставал к нему 30 лет назад. Обладатель Оскара признался, что именно это его и подтолкнуло к каминг-ауту.