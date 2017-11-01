Целью сбора биоматериалов россиян является целостность проводимых исследований, а вовсе не их происхождение. Так прокомментировали в США появление заявки на закупку образцов для нужд научного центра при учебной авиабазе в Техасе.
«Поскольку первоначально поставщик предоставил материалы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — приводит RТ слова представителя учебного авиационного командования (AETC) ВВС США AETC Бо Дауни.
По его словам, в условиях закупки не было прописано, где должны быть получены образцы, главное условие — чтобы они были аналогичны полученным ранее. По информации АЕТС, центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы сейчас проводит исследования опорно-двигательного аппарат для выявления различных биомаркеров, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Как сообщалось ранее, на сайте госзакупок США был опубликован контракт на покупку 12 образцов рибонуклеиновой кислоты (РНК) и 27 образцов синовиальной оболочки — жидкости, отвечающей за подвижность суставов. Условием было оговорено, что образцы должные принадлежать россиянам европейского типа.
Мнения по поводу закупки разделились: специалисты в области генетики уверены, что никакой опасности данное исследование не представляет — скорее всего, речь идет о разработке какого-то медицинского препарата. Разговоры же о каком-то биологическом оружии, которое можно получить, собрав образцы конкретной этногруппы — не более, чем страшилка.
Между тем, о защите биоматериалов россиян уже всерьез заговорили в Госдуме и Совфеде. Законопроект о биологической безопасности планируется внести на рассмотрение депутатов уже в декабре: биоматериалы россиян, как и их персональные данные планируется защищать на уровне законодательства.
Как ранее писало «URA.RU», на состоявшемся заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов рассказал, что некие лица с помощью камер зачем-то собирают образцы биоматериалов россиян. Владимир Путин сказанному нисколько не удивился: «Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают?».