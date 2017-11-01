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01 ноября 2017
31 октября 2017
04:09  01 ноября 2017 0

Пентагон прокомментировал сбор биоматериалов россиян

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
Изначально образцы для исследования «случайно» оказались российскими, уверяют в СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Целью сбора биоматериалов россиян является целостность проводимых исследований, а вовсе не их происхождение. Так прокомментировали в США появление заявки на закупку образцов для нужд научного центра при учебной авиабазе в Техасе.

«Поскольку первоначально поставщик предоставил материалы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», — приводит слова представителя учебного авиационного командования (AETC) ВВС США AETC Бо Дауни.

По его словам, в условиях закупки не было прописано, где должны быть получены образцы, главное условие — чтобы они были аналогичны полученным ранее. По информации АЕТС, центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы сейчас проводит исследования опорно-двигательного аппарат для выявления различных биомаркеров, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как сообщалось ранее, на сайте госзакупок США был опубликован контракт на покупку 12 образцов рибонуклеиновой кислоты (РНК) и 27 образцов синовиальной оболочки — жидкости, отвечающей за подвижность суставов. Условием было оговорено, что образцы должные принадлежать россиянам европейского типа.

Мнения по поводу закупки разделились: специалисты в области генетики уверены, что никакой опасности данное исследование не представляет — скорее всего, речь идет о разработке какого-то медицинского препарата. Разговоры же о каком-то биологическом оружии, которое можно получить, собрав образцы конкретной этногруппы — не более, чем страшилка.

Между тем, о защите биоматериалов россиян уже всерьез заговорили в Госдуме и Совфеде. Законопроект о биологической безопасности планируется внести на рассмотрение депутатов уже в декабре: биоматериалы россиян, как и их персональные данные планируется защищать на уровне законодательства.

Как ранее писало «URA.RU», на состоявшемся заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов рассказал, что некие лица с помощью камер зачем-то собирают образцы биоматериалов россиян. Владимир Путин сказанному нисколько не удивился: «Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают?».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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