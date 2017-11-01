16:45 01 ноября 2017 1

Разливы мазута на базе «Макс» в Коротчаево Фото: соцсети

Жители Коротчаево собирают подписи и готовят коллективное обращение во все структуры, ответственные за экологию на Ямале. Причина — производственная база «Макс» корпорации «Роснефтегаз», которая, по мнению горожан, отравляет весь район, сообщает местный телеканал «Импульс».

«У нас район всегда был промышленный. У нас железная дорога. Вокруг производственные базы, склады. И нигде нет такого бардака, как на этом „Максе“. Даже после приезда депутата Госдумы ничего не изменилось. Посмотрите в интернете, что там творится: там разлив нефти, мазута», — рассказал местному телеканалу активист Юрий Таймасов.

«21-е озеро вообще все загадили. Раньше там рыбачили постоянно и рыба была, сейчас ничего нету. Надо, чтобы навели хоть какой-то порядок, чтобы там поубирали. Там железная дорога, все сливают. Там и купались, и рыбачили, а сейчас там вообще ничего нет. Надо что-то делать», — говорит местный житель Виктор Казачков.

В начале октября поселок посещал депутат Госдумы от Ямала Владимир Пушкарев, он вместе с активистами побывал на базе. Увиденное им легло в основу обращения в Росприроднадзор с требованием о проведении полномасштабной проверки. Захламлённая территория, разливы углеводородов — всё это следы хозяйствования предприятия. После обращения депутата специалисты ведомства отправились на проверку. Но инспекция не состоялась, потому что выпал снег и все загрязнения покрыли сугробы. Условия для отбора проб неблагоприятные. О чем депутата известили официальным письмом. Как только всё растает, проверку согласуют.

Тем не менее отчаявшиеся жители не захотели ждать весны и решили взять ситуацию в свои руки. Для этого и ведется сбор подписей местных жителей. Горожане подписывают обращение без проблем, как только слышат название базы, — сообщает телекомпания «Импульс».

Получить комментарии непосредственно в компании «Роснефтегаз» не удалось. Там не отвечают на звонки.