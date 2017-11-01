{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
31 октября 2017
30 октября 2017
16:45  01 ноября 2017 1

Ямальцы потребовали от нефтяников остановить экологический беспредел. ФОТО

Разливы мазута на базе «Макс» в КоротчаевоФото: соцсети

Жители Коротчаево собирают подписи и готовят коллективное обращение во все структуры, ответственные за экологию на Ямале. Причина — производственная база «Макс» корпорации «Роснефтегаз», которая, по мнению горожан, отравляет весь район, сообщает местный телеканал «Импульс».

«У нас район всегда был промышленный. У нас железная дорога. Вокруг производственные базы, склады. И нигде нет такого бардака, как на этом „Максе“. Даже после приезда депутата Госдумы ничего не изменилось. Посмотрите в интернете, что там творится: там разлив нефти, мазута», — рассказал местному телеканалу активист Юрий Таймасов.

«21-е озеро вообще все загадили. Раньше там рыбачили постоянно и рыба была, сейчас ничего нету. Надо, чтобы навели хоть какой-то порядок, чтобы там поубирали. Там железная дорога, все сливают. Там и купались, и рыбачили, а сейчас там вообще ничего нет. Надо что-то делать», — говорит местный житель Виктор Казачков.

В начале октября поселок посещал депутат Госдумы от Ямала Владимир Пушкарев, он вместе с активистами побывал на базе. Увиденное им легло в основу обращения в Росприроднадзор с требованием о проведении полномасштабной проверки. Захламлённая территория, разливы углеводородов — всё это следы хозяйствования предприятия. После обращения депутата специалисты ведомства отправились на проверку. Но инспекция не состоялась, потому что выпал снег и все загрязнения покрыли сугробы. Условия для отбора проб неблагоприятные. О чем депутата известили официальным письмом. Как только всё растает, проверку согласуют.

Тем не менее отчаявшиеся жители не захотели ждать весны и решили взять ситуацию в свои руки. Для этого и ведется сбор подписей местных жителей. Горожане подписывают обращение без проблем, как только слышат название базы, — сообщает телекомпания «Импульс».

Получить комментарии непосредственно в компании «Роснефтегаз» не удалось. Там не отвечают на звонки.

1/5
Фото: соцсети

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров