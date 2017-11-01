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Главные новости Югры
21:52  01 ноября 2017 0

В ХМАО высадился десант полковников Бастрыкина. Следователи из Москвы ищут компромат на руководство полиции

Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Следователи ГСУ СК РФ проверяют полицейских по всему округуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре работает следственная группа из Москвы. Сотрудники главного следственного управления СК РФ приехали после визита в ХМАО главы ведомства Александра Бастрыкина. Информацию «URA.RU» подтвердили источники сразу в нескольких силовых структурах региона. По данным инсайдеров, следователи из Москвы работают в нескольких муниципалитетах ХМАО. Местные сотрудники СК РФ получили указание оказывать любое содействие.

«В Югру приехали порядка десяти следователей, в чине не ниже полковника. Насколько могу судить, есть и следователи по особо важным делам. Официально — из-за ДТП с пьяным гаишником, который сбил подростка-мотоциклиста. Но работают они не только в Октябрьском районе, но и в Сургуте, Ханты-Мансийске, Лангепасе. Поднимают старые дела, смотрят новые», — комментирует источник в окружном следственном комитете. В пресс-службе главного управления СКР получить комментарий не удалось — по телефонам, указанным на сайте ведомства, никто не отвечает.

Упомянутое расследование уголовного дела о ДТП в поселке Перегребное (Октябрьский район) находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина. После трагедии, когда сотрудник ГИБДД Батырхан Даудов сбил подростка-мотоциклиста, его коллеги, дорожные полицейские, напали на свидетеля преступления — вице-мэра Перегребного Дмитрия Мельниченко — прямо на его работе и попытались забрать улики, видеозапись и фотографии с места ДТП. Скандал ранее стал причиной визита в ХМАО Александра Бастрыкина, который провел в Сургуте оперативное совещание по расследованию аварии.

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Инсайд «URA.RU» подтверждается. После визита Бастрыкина у руководителя югорского МВД нет шансов на сохранение

Последствием визита главы СКР в Югру уже стало задержание высокопоставленного полицейского — начальника ГИБДД по Октябрьскому району Евгения Мухортикова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Мухортиков, по версии следствия, уничтожил результаты медэкспертизы, которая доказывала, что сбивший подростка гаишник был пьян.

Масштабные проверки полиции Югры московскими сыщиками проходят на фоне появившейся информации о грядущей отставке главы МВД округа Василия Романицы. Позиции главного полицейского ХМАО ослабли еще в конце лета после массовой резни, устроенной в Сургуте религиозным фанатиком. Кроме того, как ранее сообщало «URA.RU», стражи закона округа засветили в череде скандалов с пытками задержанных и подозрительными смертями в камерах. В этой ситуации история с пьяным гаишником, ставшим виновником гибели ребенка, и последующими претензиями со стороны главного управления СКР может стать последним аргументом для увольнения Романицы.

В пресс-службе окружного УМВД пообещали уточнить информацию о проверках, которые проводят следователи ГСУ, и прокомментировать ситуацию позднее. «URA.RU» будет следить за развитием событий.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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