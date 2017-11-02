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31 октября 2017
Главные новости Тюменской области
17:19  02 ноября 2017 0

Тюменец несколько месяцев истязал двоих детей

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, зима, дети зимой, зимняя прогулка
Негодяй несколько месяцев избивал школьниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменца будут судить за издевательства над детьми. Мужчина несколько месяцев избивал двух школьников, пока их тетя не сообщила о побоях в правоохранительные органы.

В истязании двух несовершеннолетних детей обвиняют 37-летнего жителя Казанского района, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Следователи выяснили, что мужчина женился на женщине, у которой было двое детей от первого брака: 13-летняя девочка и 11-летний мальчик. Семья жила в селе Огнево Казанского района. Весь год мужчина порол тряпичным ремнем детей за малейшую провинность, связанную с учебой — это продолжалось до сентября, когда тетя школьников не выдержала и отправилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ- «Истязание двух и более несовершеннолетних». Материалы дела следователи СУ СКР по области уже передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. Распускающему руки отчиму грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Марина Шарапова
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