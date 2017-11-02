Тюменца будут судить за издевательства над детьми. Мужчина несколько месяцев избивал двух школьников, пока их тетя не сообщила о побоях в правоохранительные органы.
В истязании двух несовершеннолетних детей обвиняют 37-летнего жителя Казанского района, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Следователи выяснили, что мужчина женился на женщине, у которой было двое детей от первого брака: 13-летняя девочка и 11-летний мальчик. Семья жила в селе Огнево Казанского района. Весь год мужчина порол тряпичным ремнем детей за малейшую провинность, связанную с учебой — это продолжалось до сентября, когда тетя школьников не выдержала и отправилась в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ- «Истязание двух и более несовершеннолетних». Материалы дела следователи СУ СКР по области уже передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. Распускающему руки отчиму грозит от трех до семи лет лишения свободы.