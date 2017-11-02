В Тюмени водитель маршрутки обматерил борца за соблюдение ПДД. ВИДЕО

Тюменский активист Сергей Волошин, снимающий на видео нарушения правил дорожного движения, стал жертвой агрессии со стороны водителя маршрутного такси. После того, как Волошин сделал маршрутчику замечание, тот обругал его и попытался выхватить из рук мобильный телефон. Активист опубликовал видео на YouTube и призвал правоохранительные органы принять меры в отношении водителя.
Инцидент произошел утром 2 ноября в Тюмени на перекрестке улиц Мельникайте и Харьковской. Поводом для стычки стала дорожная ситуация. Водитель проехал по правой полосе (на ней движение шло быстрее) до самого светофора, после чего попытался вклиниться в левый ряд через сплошную линию разметки, по словам Волошина, «зажимая стоящие в ряду автомобили и создавая аварийную ситуацию».
В ГИБДД Тюменской области в разговоре с корреспондентом 72.ru начальник отделения пропаганды Анжела Борисова пояснила, что данная ситуация неоднозначная. Она сообщила, что рядом с местом происшествия находится остановка и водителя «могли просто не пропустить, и именно поэтому он не смог вовремя встать в нужный ряд». По ее словам, действия активиста также вызывают подозрения, ведь он нарушил ПДД, выйдя на проезжую часть в неположенном месте.
Борисова добавила, что для выяснения обстоятельств сотрудниками ГИБДД будет вызван водитель и его работодатель. «Скорее всего, придется выезжать на место и изучать разметку. Возможно, на этом участке улицы ее необходимо скорректировать», — сообщила представитель дорожной полиции.