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31 октября 2017
Главные новости Тюменской области
20:01  02 ноября 2017 0

В Тюмени водитель маршрутки обматерил борца за соблюдение ПДД. ВИДЕО

Маршрутные автобусы. Челябинск, газель, маршрутка, общественный транспорт
Поводом для стычки стала обыденная ситуацияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский активист Сергей Волошин, снимающий на видео нарушения правил дорожного движения, стал жертвой агрессии со стороны водителя маршрутного такси. После того, как Волошин сделал маршрутчику замечание, тот обругал его и попытался выхватить из рук мобильный телефон. Активист опубликовал видео на YouTube и призвал правоохранительные органы принять меры в отношении водителя.

Инцидент произошел утром 2 ноября в Тюмени на перекрестке улиц Мельникайте и Харьковской. Поводом для стычки стала дорожная ситуация. Водитель проехал по правой полосе (на ней движение шло быстрее) до самого светофора, после чего попытался вклиниться в левый ряд через сплошную линию разметки, по словам Волошина, «зажимая стоящие в ряду автомобили и создавая аварийную ситуацию».

В ГИБДД Тюменской области в разговоре с корреспондентом 72.ru начальник отделения пропаганды Анжела Борисова пояснила, что данная ситуация неоднозначная. Она сообщила, что рядом с местом происшествия находится остановка и водителя «могли просто не пропустить, и именно поэтому он не смог вовремя встать в нужный ряд». По ее словам, действия активиста также вызывают подозрения, ведь он нарушил ПДД, выйдя на проезжую часть в неположенном месте.

Борисова добавила, что для выяснения обстоятельств сотрудниками ГИБДД будет вызван водитель и его работодатель. «Скорее всего, придется выезжать на место и изучать разметку. Возможно, на этом участке улицы ее необходимо скорректировать», — сообщила представитель дорожной полиции.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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