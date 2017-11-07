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Главные новости Тюменской области
18:42  07 ноября 2017 0

Тюменцы назвали нелепым знак «Шипы» и потребовали отменить его

Знак
Тюменцы хотят отменить знак «Шипы»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы собирают подписи под петицией за отмену знака «Шипы», который теперь должен быть прикреплен к заднему стеклу любого автомобиля с шипованной резиной. Петицию, которая должна быть направлена правительству РФ и в Госдуму, подписало уже больше тысячи человек.

«За отмену знака „Ш“. Против наклейки „Шипы“», — называется петиция, опубликованная на популярном ресурсе change.org. Автором выступил портал тюменских автолюбителей Car72.ru. В письме сказано, что знак «Шипы» был актуален во времена Советского Союза, поскольку «зимней резины в СССР практически не было, круглый год ездили на одной резине, но зимой ставили шипованную (материал покрышек был одинаковым, что летом, что зимой, но в зимний период покрышки оснащались шипами)».

Фото: с сайта change.org

«Автомобилей с шипованной резиной было мало, и требовалось предупредить остальных участников дорожного движения о том, что у едущей впереди машины тормозной путь значительно короче, чем привыкли водители, — говорится в петиции. — Кроме того, шипы нередко вылетали из покрышек и могли попасть в лобовое стекло тем, кто ехал сзади».

Теперь же шипы либо липучки стоят практически на любом автомобиле зимой. Причем движение на летней резине в это время года запрещено законом.

«При всех этих обстоятельствах, заставлять всех автолюбителей наклеить знак „Ш“ так же нелепо, как заставить всех клеить знаки, например, „Исправные тормоза“, „Сильная права нога у водителя“, „Тяжелые ботинки — давлю тормоз резко“ и т. п.», — отмечают авторы, указывая, что логичнее было бы отмечать наклейками те автомобили, на которых нет шипованной резины.

«Разумнее было бы ужесточить штраф тем, кто в зимнее время катается на летних покрышках», — пишут они.

Пункт про знак «Ш» появился в правилах только в прошлом году. Размер штрафа за отсутствие знака «Ш» (в случае, если машина на колесах с шипованной резиной) составляет 500 рублей.

Марина Шарапова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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