Зауральцу, срубившему 26 берез, грозит то же наказание, что и курганскому каннибалу

Жителю Петуховского района Курганской области грозит семь лет лишения свободы за вырубку 26 берез. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Похищенные деревья полицейские нашли и изъяли во время обыска по месту жительства злоумышленника в надворных постройках. Им оказался 53-летний неработающий житель поселка Курорт «Озеро Медвежье». Ущерб составил около ста тысяч рублей.
Жители региона неоднократно жаловались властям, что дрова их заставляют покупать по завышенным ценам.
Отметим, схожую меру пресечения 8 ноября получил Анатолий Ежков, которого пресса окрестила «курганским Ганнибалом Лектером». По версии силовиков, он зверски избил свою знакомую и откусил ей уши и нос. Ежкова на время следствия отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до восьми лет лишения свободы.