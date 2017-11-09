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Главные новости Курганской области
10:59  09 ноября 2017 0

Зауральцу, срубившему 26 берез, грозит то же наказание, что и курганскому каннибалу

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
За вырубку деревьев жителю Петуховского района грозит реальный срокФото: depositphotos.com © URA.RU

Жителю Петуховского района Курганской области грозит семь лет лишения свободы за вырубку 26 берез. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Похищенные деревья полицейские нашли и изъяли во время обыска по месту жительства злоумышленника в надворных постройках. Им оказался 53-летний неработающий житель поселка Курорт «Озеро Медвежье». Ущерб составил около ста тысяч рублей.

Жители региона неоднократно жаловались властям, что дрова их заставляют покупать по завышенным ценам.

Отметим, схожую меру пресечения 8 ноября получил Анатолий Ежков, которого пресса окрестила «курганским Ганнибалом Лектером». По версии силовиков, он зверски избил свою знакомую и откусил ей уши и нос. Ежкова на время следствия отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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