14:14 09 ноября 2017 0

Орлов напал на журналиста в день ВДВ. За корреспондента заступился коллега Фото: скриншот с видео

В деловом центре «Москва-сити», на ринге City Club, 10 ноября состоится поединок между Александром Орловым по кличке Колобок, который прославился пьяной выходкой в день ВДВ, и спортивным журналистом из Перми Романом Четиным. Поединок будет длиться четыре раунда по две минуты. Продажа билетов уже началась, самые дешевые стоят пять тысяч рублей.

Противники активно готовятся к поединку и провели 8 ноября тренировочные бои. Колобок встретился на ринге с сотрудником телеканала «Звезда» Артемом Брандо. «Встреча была неравной, так как Брандо на 30 с лишним килограммов легче Колобка. Однако поединок закончился без травм вничью», — сообщает канал «Царьград».

Атрем Брандо признался, что было тяжело, но он выдержал: «Тяжело было, удары тяжелые у него. Но все в порядке». Роман Четин в преддверии поединка провел открытую тренировку. «К бою готов, буду стоять до конца», — приводит слова Четина издание 59.ru

Как писало «URA.RU» ранее, Александр Орлов в день ВДВ в московском парке Горького в прямом эфире ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Роман Четин в знак солидарности с коллегой вызвал Колобка на поединок. Роман признался, что он никогда не занимался боксом, но регулярно тренируется в спортзале и находится в хорошей форме.

Изначально бой должен был состояться 7 октября, но в этот день Колобок из-за алкогольного отравления попал в больницу.