Гимназистка из Нового Уренгоя Анастасия С. стала обладательницей Гран-при Международной научно-практической конференции, проходившей в Токио. Проект школьницы, посвященный анализу эксплуатационных возможностей подводных трубопроводов в условиях Арктики произвел на конкурсе настоящий фурор.
Большую помощь с проектом девушке оказала инженер компании «Газпром добыча Ямбург» София Марченко, сообщает ИА «Север-Пресс». Кроме Анастасии, компанию представляли и другие новоуренгойские гимназисты. Всего в Токио свои проекты представили восемь учащихся.
Нацеленность на развитие Арктики поддерживается и на федеральном уровне. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением поручить контроль над проектом развития Северного морского пути Росатому. В Кремле инициативу премьера поддержали, доверив госкорпорации развитие инфраструктуры арктических портов.