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Главные новости Ямала
06:35  10 ноября 2017 0

Ямальская школьница получила в Японии высшую награду за проект арктического трубопровода

Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, трубопровод
Проект о возможностях арктического трубопровода принес школьнице желанную наградуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гимназистка из Нового Уренгоя Анастасия С. стала обладательницей Гран-при Международной научно-практической конференции, проходившей в Токио. Проект школьницы, посвященный анализу эксплуатационных возможностей подводных трубопроводов в условиях Арктики произвел на конкурсе настоящий фурор.

Большую помощь с проектом девушке оказала инженер компании «Газпром добыча Ямбург» София Марченко, сообщает ИА «Север-Пресс». Кроме Анастасии, компанию представляли и другие новоуренгойские гимназисты. Всего в Токио свои проекты представили восемь учащихся.

Нацеленность на развитие Арктики поддерживается и на федеральном уровне. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением поручить контроль над проектом развития Северного морского пути Росатому. В Кремле инициативу премьера поддержали, доверив госкорпорации развитие инфраструктуры арктических портов.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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