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08 ноября 2017
09:48  08 ноября 2017 0

Кремль передаст контроль за Арктикой «Росатому»

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли, ледоколы
Госкорпорация займется развитием инфраструктуры арктических портовФото: Pixabay

«Росатом» возьмет под контроль проект развития Северного морского пути (СМП). Госкорпорация займется развитием судоходства и навигации, а также заберет часть активов структур Минтраса: в частности, портовую инфраструктуру и ледоколы, принадлежащие «Росморпорту».

С инициативой о передаче контроля над проектом выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсант». Глава кабмина предложил предложил наделить «Росатом» компетенциями инфраструктурного оператора СМП и передать госкорпорации функции по оказанию госуслуг в области морской деятельности и управлению госимуществом в арктическом регионе. Предложение Медведева было одобрено Кремлем: президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам разработать необходимые поправки в кратчайшие сроки.

Отметим, что госпрограмма по развитию Арктики предусматривает выделение на развитие Северного морского пути 4,5 миллиарда рублей в течение следующих двух лет. На втором этапе развития СМП (до 2025 года) планируется еще выделить еще 31 миллиард. В 2016 году перевозки по данному направлению достигли рекордного показателя в 7,3 миллиона тонн. Ожидается, что по итогам 2017 года цифры перевозок увеличатся за счет углеводородных проектов.

Сергей Макеев
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