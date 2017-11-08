Кремль передаст контроль за Арктикой «Росатому»

«Росатом» возьмет под контроль проект развития Северного морского пути (СМП). Госкорпорация займется развитием судоходства и навигации, а также заберет часть активов структур Минтраса: в частности, портовую инфраструктуру и ледоколы, принадлежащие «Росморпорту».
С инициативой о передаче контроля над проектом выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсант». Глава кабмина предложил предложил наделить «Росатом» компетенциями инфраструктурного оператора СМП и передать госкорпорации функции по оказанию госуслуг в области морской деятельности и управлению госимуществом в арктическом регионе. Предложение Медведева было одобрено Кремлем: президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам разработать необходимые поправки в кратчайшие сроки.
Отметим, что госпрограмма по развитию Арктики предусматривает выделение на развитие Северного морского пути 4,5 миллиарда рублей в течение следующих двух лет. На втором этапе развития СМП (до 2025 года) планируется еще выделить еще 31 миллиард. В 2016 году перевозки по данному направлению достигли рекордного показателя в 7,3 миллиона тонн. Ожидается, что по итогам 2017 года цифры перевозок увеличатся за счет углеводородных проектов.